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27.03.2017 11:38 Льготный тариф «Платона» продлён до 15 апреля 2017 года Алексей Еремин





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Как рассказала руководитель Центра поддержки пользователей системы «Платон» в Туле Светлана Орлова, «все грузоперевозчики, которые зарегистрированы в системе, фактически освобождены от транспортного налога. Они используют право налогового вычета. При этом регион не потерял средства своих дорожных фондов».



Работа системы была отлажена. Сегодня бортовыми устройствами в системе пользуются практически все российские перевозчики. По словам ведущего специалиста Центра поддержки Марии Богдановой, «все перевозчики могут зарегистрироваться и сразу получить бортовое устройство бесплатно, по договору безвозмездного пользования. Бортовое устройство достаточно закрепить на стекле, пополнить баланс лицевого счета и можно ехать».



Правительство продлило действие льготного тарифа для проезда грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам до 15 апреля 2017 года. С этого дня тариф с 1,53 копеек за один километр пути будет повышен до 1,91 копейки. Решение о плавном его повышении было принято накануне - первоначально же планировалось установить тариф в 3,06 копеек. Всего же с помощью системы с начала её работы было собрано более 20 млрд. руб.



Система «Платон» действует в нашей стране с ноября 2015 года и её введение стало вынужденной мерой. Согласно исследованиям Федерального дорожного агентства 56% от износа покрытия всех российских дорог является результатом именно движения грузовиков массой свыше 12 тонн. При этом транспортный налог, взимаемый с них, не компенсировал затрат на дорожный ремонт.Как рассказала руководитель Центра поддержки пользователей системы «Платон» в Туле Светлана Орлова, «все грузоперевозчики, которые зарегистрированы в системе, фактически освобождены от транспортного налога. Они используют право налогового вычета. При этом регион не потерял средства своих дорожных фондов».Работа системы была отлажена. Сегодня бортовыми устройствами в системе пользуются практически все российские перевозчики. По словам ведущего специалиста Центра поддержки Марии Богдановой, «все перевозчики могут зарегистрироваться и сразу получить бортовое устройство бесплатно, по договору безвозмездного пользования. Бортовое устройство достаточно закрепить на стекле, пополнить баланс лицевого счета и можно ехать».Правительство продлило действие льготного тарифа для проезда грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам до 15 апреля 2017 года. С этого дня тариф с 1,53 копеек за один километр пути будет повышен до 1,91 копейки. Решение о плавном его повышении было принято накануне - первоначально же планировалось установить тариф в 3,06 копеек. Всего же с помощью системы с начала её работы было собрано более 20 млрд. руб.





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