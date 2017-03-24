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НОВОСТИ | Общество



24.03.2017 19:56 Учителя со всей России съехались в Тулу поделиться маршрутами успеха
Вести-Тула

Учителя со всей России съехались в Тулу поделиться маршрутами успеха

| фото |
Учителя из 18 субъектов России съехались в Тулу. В здании Дворянского собрания 24 марта 2017 года состоялось открытие первого в нашей стране межрегионального фестиваля клубов «Учитель года» «Российское учительство: маршруты успеха». В торжественном открытии принял участие губернатор Алексей Дюмин. Он вручил региональные награды - почетные грамоты и благодарности отличившимся педагогам.

Лучшие учителя России в рамках фестиваля, а он продлится два дня, поделятся опытом работы, проведут мастер-классы. Клубы «Учитель года» объединяют участников и победителей одноимённого всероссийского конкурса. В нашем регионе клуб создан год назад. Его председателем является учитель французского языка центра-гимназии №11 , финалист федерального этапа конкурса «Учитель года России 2015» Людмила Бабкина.














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