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24.03.2017 18:40 В городе Щёкино Вероника Скворцова прошла весь путь пациента районной больницы Вести-Тула





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В щёкинском медучреждении министр прошла весь путь пациента районной больницы – от электронной записи на приём к врачу до непосредственно визита в кабинет к специалисту. Проблему с доставкой в больницу малоподвижных пациентов здесь решают сразу несколькими способами: непосредственным выездом медработников на места, а также мобильными медицинскими комплексами. В распоряжении больницы находится передвижной флюорограф-маммограф, выездная амбулатория.



А за консультацией к областным специалистам пациенты могут обратиться в режиме видеоконференции. Сегодня в Щёкинской районной больнице проходил открытый урок «Школа диабета». Его участники рассказали министру, что с лекарственным обеспечением проблем нет.



У пациентов из разных уголков региона есть возможность здесь и сейчас задать вопрос специалисту из областного центра. Таких телемедицинских консультаций Щёкинская районная больница провела уже более 100. За последней наблюдала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которая 24 марта 2017 года с рабочим визитом приехала в регион.В щёкинском медучреждении министр прошла весь путь пациента районной больницы – от электронной записи на приём к врачу до непосредственно визита в кабинет к специалисту. Проблему с доставкой в больницу малоподвижных пациентов здесь решают сразу несколькими способами: непосредственным выездом медработников на места, а также мобильными медицинскими комплексами. В распоряжении больницы находится передвижной флюорограф-маммограф, выездная амбулатория.А за консультацией к областным специалистам пациенты могут обратиться в режиме видеоконференции. Сегодня в Щёкинской районной больнице проходил открытый урок «Школа диабета». Его участники рассказали министру, что с лекарственным обеспечением проблем нет.







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