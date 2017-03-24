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24.03.2017 18:32 Тульские пенсионеры всё чаще попадаются на удочку злоумышленников
Алина Фурсенко

Тульские пенсионеры всё чаще попадаются на удочку злоумышленников

| фото |
Злоумышленники подбрасывают «письма счастья» в почтовые ящики, звонят, стучат в дверь и день за днем все затейливее импровизируют. Жертвами чаще всего становятся пенсионеры. Множеством историй туляки поделились и в нашей студии в новой программе «Дискуссионный клуб».

Работники водоканала и горгаза, сотрудники полиции и соцработники – чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенники, как правило, используют привычные, вызывающие доверие роли. И далеко не всегда единственное, без чего рискуют остаться при встрече с ними пенсионеры – это деньги. Часто это еще и здоровье. Чудо-приборы и волшебные препараты, способные излечить любую болезнь, сами по себе, может быть, и не являются ядовитыми, но нанести вред здоровью могут другим способом.

«Конечно, пациенты наши доверчивые, хотят излечиться, хотят принимать меньше лекарственных препаратов, они покупают эти добавки, принимают их, в это время бросают пить лекарства, - рассказывает главный врач Одоевской ЦРБ Галина Алёшина. - Перестал принимать препараты от гипертонической болезни – может случиться гипертонический криз, и как осложнение, например, или инфаркт или инсульт».

Однако по-настоящему слабое место, на которое чаще всего давят мошенники – это безопасность близких, ночные звонки от якобы полицейских сообщают, что сын или дочь попали в беду. Сообразить среди ночи, что правдивость слов звонящего можно выяснить у самого сына, получается не у всех. Схем обмана удивительно много. Чаще всего на всевозможные уловки мошенников, попадают пожилые люди.

По словам подполковника полиции Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области Игоря Евланичева, «в прошлом году было совершено 352 таких преступления, раскрыто только 51 из них, потому что преступники используют аффилированные счета, телефоны, всячески пытаются скрыть свое местонахождение».

И раз уж раскрывается только каждое седьмое - слишком много препон, значит усиливать нужно оборону, уверены специалисты. Мошенники – тонкие психологи и неплохие артисты, но если выработать определенную осторожность – противостоять им можно.

Психолог Людмила Алексютина дает совет: «Обговорить со своими родителями или бабушками либо ключевое слово, либо контрольный вопрос. Всегда нужно требовать время, даже если подгоняют, что нужны деньги, принять решение – один звонок много времени не займет».

Словом, бдительность и только – работники социальной сферы стараются предупредить каждого пенсионера об опасности, но этого зачастую бывает недостаточно. Ведь особенно тем, кто одинок, так хочется верить людям.













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