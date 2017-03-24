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24.03.2017 18:22 Юная чемпионка по тхэквондо из Новомосковска поедет на первенство Европы Вести-Тула





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За четыре года занятий Вика выиграла Кубок мира по тхэквондо в Будапеште, победила на первенстве России и теперь представит нашу страну на европейских соревнованиях в Болгарии. Сила ее удара ногой около 200 килограммов - для сравнения примерно такой же силы удар рукой у профессионального боксера-мужчины.



«Мы работаем с ней по полной программе, шесть раз в неделю, а перед крупными турнирами – по два раза в день», - рассказал президент Тульской областной федерации тхэквондо Джахангир Сабуров.



Юная чемпионка по тхэквондо из Новомосковска примет участие в первенстве Европы. 14-летняя Виктория Романова - один из самых талантливых в России бойцов этого вида спорта среди юниоров. Областные и районные соревнования она уже давно считает лишь разминкой.За четыре года занятий Вика выиграла Кубок мира по тхэквондо в Будапеште, победила на первенстве России и теперь представит нашу страну на европейских соревнованиях в Болгарии. Сила ее удара ногой около 200 килограммов - для сравнения примерно такой же силы удар рукой у профессионального боксера-мужчины.«Мы работаем с ней по полной программе, шесть раз в неделю, а перед крупными турнирами – по два раза в день», - рассказал президент Тульской областной федерации тхэквондо Джахангир Сабуров.





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