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24.03.2017 18:15 Алексей Дюмин посетил тульскую базу бойцов Росгвардии Вести-Тула





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Отличившимся сотрудникам, среди которых и представительницы прекрасного пола, были вручены почётные грамоты и благодарности главы региона. За спиной у кинолога Натальи Жилиной и её четвероногой сослуживицы Пилюли - не один срочный выезд.



27 марта в России будут отмечать День войск национальной гвардии. В преддверии этого праздника глава региона Алексей Дюмин посетил базу ОМОН нацгвардии. В борьбе с преступностью и терроризмом не бывает перерывов – это хорошо знают тульские силовики.Отличившимся сотрудникам, среди которых и представительницы прекрасного пола, были вручены почётные грамоты и благодарности главы региона. За спиной у кинолога Натальи Жилиной и её четвероногой сослуживицы Пилюли - не один срочный выезд.









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