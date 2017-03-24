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НОВОСТИ | Общество



24.03.2017 17:05 В Тульском противотуберкулёзном диспансере круглосуточно работает «телефон доверия»
Вести-Тула

В Тульском противотуберкулёзном диспансере круглосуточно работает «телефон доверия»

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Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом. В Тульской области в связи с этим организована череда специальных мероприятий, цель которых - привлечь внимание людей к вопросам лечения и профилактики опасного недуга. Сегодня и завтра в учреждениях здравоохранения - Дни открытых дверей с возможностью пройти флюорографическое обследование.

По данным ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» 69,5% впервые выявленных больных туберкулезом приходится на экономически активный возраст от 25 до 54 лет. В областном противотуберкулёзном диспансере работает круглосуточный профильный «телефон доверия» - 8-906-534-96-36.
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