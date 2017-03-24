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24.03.2017 16:25 Губернатор обсудил ход реализации Программы социально-экономического развития с её разработчиками Вести-Тула





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В прошлом году было приобретено более 350 единиц разнообразного медицинского оборудования и необходимых материалов. Проведён капитальный ремонт 18 учреждений здравоохранения, закуплено 66 автомобилей скорой медицинской помощи. Выделено финансирование на строительство в 2017-2019 годах двух корпусов Тульской областной детской больницы - это почти 612 млн. рублей из средств федерального и областного бюджетов.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил ход реализации Программы социально-экономического развития региона до 2021 года с активными участниками её разработки. Программа делится на семь ключевых направлений. Решающее значение в этой работе имеют вопросы здравоохранения.В прошлом году было приобретено более 350 единиц разнообразного медицинского оборудования и необходимых материалов. Проведён капитальный ремонт 18 учреждений здравоохранения, закуплено 66 автомобилей скорой медицинской помощи. Выделено финансирование на строительство в 2017-2019 годах двух корпусов Тульской областной детской больницы - это почти 612 млн. рублей из средств федерального и областного бюджетов.

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