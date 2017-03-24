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24.03.2017 16:01 Министру здравоохранения России показали лучшие наработки тульской медицины Вести-Тула





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Детская поликлиника городской больницы № 2 обслуживает практически весь Зареченский район города Тулы, а это 31 тысяча детей. И к любому из полутора сотен ее специалистов можно записаться, минуя живую очередь. «У нас есть еще одна особенность, которая понравилась и пациентам, и врачам. Доктор сразу на приеме может выдать направление к узким специалистам, то есть пациенту не нужно идти в регистратуру», - рассказала министру главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева» Маргарита Томаева.



По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, «создана локальная сеть, которая позволяет перейти на электронный документооборот, то есть избавить врачей от писанины и в электронном виде распечатывать необходимые справки, рецепты, осуществлять запись на прием. Это существенно высвобождает время врача для непосредственной работы с пациентом».



Записаться к врачу со смартфона, через терминал или колл-центр. Тульскую поликлинику, где электронные технологии внедряются в работу врачей в полной мере, сегодня посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.Детская поликлиника городской больницы № 2 обслуживает практически весь Зареченский район города Тулы, а это 31 тысяча детей. И к любому из полутора сотен ее специалистов можно записаться, минуя живую очередь. «У нас есть еще одна особенность, которая понравилась и пациентам, и врачам. Доктор сразу на приеме может выдать направление к узким специалистам, то есть пациенту не нужно идти в регистратуру», - рассказала министру главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева» Маргарита Томаева.По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, «создана локальная сеть, которая позволяет перейти на электронный документооборот, то есть избавить врачей от писанины и в электронном виде распечатывать необходимые справки, рецепты, осуществлять запись на прием. Это существенно высвобождает время врача для непосредственной работы с пациентом».





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