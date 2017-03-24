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НОВОСТИ | Общество



24.03.2017 17:47 Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»
Вести-Тула

«Ростелеком» и Федерация фигурного катания дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды»

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«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».

Принять участие в проекте теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет независимо от региона проживания и спортивной школы. До 2 апреля включительно все желающие смогут подать заявку на сайте проекта «Дети на льду. Звезды» ice.rt.ru, заполнив анкету и приложив видеоролик, соответствующий требованиям к участнику проекта. После окончания приема заявок и их обработки, прошедшие предварительный отбор претенденты будут приглашены на очные кастинги, которые пройдут в апреле 2017 года в следующих городах:

• Москва (Центральный федеральный округ),
• Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ),
• Сочи (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа),
• Новосибирск (Сибирский федеральный округ, за исключением Забайкальского края),

На этапе очных кастингов определятся имена полуфиналистов проекта – 21 девочки и 21 мальчика. Затем участники будут готовить свои программы по заданным членами жюри темам.

Телезрители увидят 8 серий телевизионного шоу, получат возможность наблюдать напряженную борьбу за главный приз проекта, разделят с юными спортсменами их успехи и неудачи, смогут оценить усилия на пути к спортивным вершинам.
Жюри под председательством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на протяжении всего сезона будет оценивать прокаты участников по аналогии с профессиональными спортивными соревнованиями, давать советы и комментарии к показанным программам, искать и раскрывать те молодые таланты, которые, возможно, завтра станут элитой российского фигурного катания. Участие в финале примут 12 детей – по шесть сильнейших девочек и мальчиков. Съемки всех соревновательных этапов и финала проекта «Дети на льду. Звезды» планируется провести в Москве.

Телезрители смогут смотреть шоу на канале «ВСЁ-ТВ» Интерактивного ТВ «Ростелекома» и на сайте проекта ice.rt.ru. Даты и время показов будут объявлены дополнительно.

«Ростелеком» выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года.

Проект «Дети на льду. Звезды» стал вторым социальным проектом в рамках этого партнерства, направленным на предоставление возможности детям из регионов, в том числе из тех, где нет сильной школы фигурного катания, получить путевку в профессиональный спорт. По результатам первого сезона все шесть финалистов получили путевки в Образовательный центр «Сириус» в г. Сочи, созданный на базе олимпийской инфраструктуры.

С 2011 года «Ростелеком» и ФФКР совместно реализуют также программу мастер-классов «Звездная дорожка» для начинающих фигуристов в регионах России, в ходе которых секретами своего профессионального мастерства с ними делятся звезды большого спорта – Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова и другие. Ежегодно в течение пяти лет участие в программе принимали юные спортсмены во всех федеральных округах РФ.

Социальные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. «Ростелеком» на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.
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