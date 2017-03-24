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24.03.2017 13:51 В Первомайском стартовали соревнования по боксу "Вести-Тула"





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За награды и путёвки на первенство Центрального федерального округа в борьбу вступили около 180 юных спортсменов из одиннадцати команд. Соревнования продлятся три дня. Начало финальных боёв в субботу в 11 часов.



«В ходе соревнований будет производиться отбор юношей на первенство ЦФО, которое пройдет в апреле в городе Донском. Приглашаем зрителей поддержать наших спортсменов», - говорит президент Федерации бокса Тульской области Вадим Абдухамидов.



В Доме спорта «Юбилейный» в посёлке Первомайский Щёкинского района стартовали региональные юношеские соревнования по боксу «Спорт против наркотиков», в рамках которых проходит первенство Тульской области среди юношей 2003-2004 годов рождения.За награды и путёвки на первенство Центрального федерального округа в борьбу вступили около 180 юных спортсменов из одиннадцати команд. Соревнования продлятся три дня. Начало финальных боёв в субботу в 11 часов.«В ходе соревнований будет производиться отбор юношей на первенство ЦФО, которое пройдет в апреле в городе Донском. Приглашаем зрителей поддержать наших спортсменов», - говорит президент Федерации бокса Тульской области Вадим Абдухамидов.









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