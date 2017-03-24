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24.03.2017 13:24 Тулякам покажут «Крестьянский мир пером и кистью» "Вести-Тула"





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Посетители увидят работы известного советского живописца, а также его личные вещи - одежду, палитру, альбомы с набросками, эскизы, карандаши, фотографии из семейного архива. Откроет выставку внук мастера.



Пластов читал Толстого всю жизнь, считал его несравненным художником и великим учителем и даже создавал иллюстрации к произведениям нашего земляка.









«Крестьянский мир пером и кистью. Лев Толстой и Аркадий Пластов» - так называется выставка, которая открывается сегодня в тульской галерее «Ясная Поляна».Посетители увидят работы известного советского живописца, а также его личные вещи - одежду, палитру, альбомы с набросками, эскизы, карандаши, фотографии из семейного архива. Откроет выставку внук мастера.Пластов читал Толстого всю жизнь, считал его несравненным художником и великим учителем и даже создавал иллюстрации к произведениям нашего земляка.

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