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24.03.2017 12:59 Тульский цирк приглашает окунуться в атмосферу веселого праздника Алина Фурсенко





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А вот дрессировщика Рената Касеева коллеги окрестили «медвежьим папой» - его подопечные топтыгины на все лапы мастера – приседают со штангой, мастерски отбивают футбольные атаки и даже озорничают и ни у кого из зрителей не остается сомнений – делают они это с удовольствием. «У меня есть медведь, ему 34 года. В природе более 15 лет они не живут – принцип естественного отбора. А здесь вовремя покормят, вовремя попоят, вовремя дадут добавки», - рассказывает Ренат.



Зрители стали важной частью представления. С косолапым маленьким тулякам пришлось, например, посоревноваться в танцах, взрослым тоже досталась минута славы на манеже Вероника Козлова, например, стала музой клоуна Батона. Девочка на шаре – версия воздушная! Вся семья Красновых – канатоходцы, и могут на канате даже спать, ведь глава семейства следит за каждым их движением теперь с земли, и безопасность воздушных артистов – в его сильных руках.



А вот практически Эйфелева башня из зайцев - кенийские акробаты наделили наших ушастых настоящим африканским темпераментом. И не менее зажигательная хореография ямайского балета окончательно подтвердила ощущение туляков, что пока на улице еще несмелая весна – под куполом тульского цирка настоящее яркое лето.

Все, теперь можно выдохнуть. Смертельный номер, прыжок из-под самого купола без страховки выполнен – воздушные гимнасты, словно вовсе не боятся гравитации, а подчинили ее. Послушны артистам Международной программы и величественные верблюды, и опасные крокодилы и забавные зеброиды.А вот дрессировщика Рената Касеева коллеги окрестили «медвежьим папой» - его подопечные топтыгины на все лапы мастера – приседают со штангой, мастерски отбивают футбольные атаки и даже озорничают и ни у кого из зрителей не остается сомнений – делают они это с удовольствием. «У меня есть медведь, ему 34 года. В природе более 15 лет они не живут – принцип естественного отбора. А здесь вовремя покормят, вовремя попоят, вовремя дадут добавки», - рассказывает Ренат.Зрители стали важной частью представления. С косолапым маленьким тулякам пришлось, например, посоревноваться в танцах, взрослым тоже досталась минута славы на манеже Вероника Козлова, например, стала музой клоуна Батона. Девочка на шаре – версия воздушная! Вся семья Красновых – канатоходцы, и могут на канате даже спать, ведь глава семейства следит за каждым их движением теперь с земли, и безопасность воздушных артистов – в его сильных руках.А вот практически Эйфелева башня из зайцев - кенийские акробаты наделили наших ушастых настоящим африканским темпераментом. И не менее зажигательная хореография ямайского балета окончательно подтвердила ощущение туляков, что пока на улице еще несмелая весна – под куполом тульского цирка настоящее яркое лето.













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