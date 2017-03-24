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НОВОСТИ | Общество



24.03.2017 12:42 Молодые парламентарии подвели итоги работы
Светлана Ковалькова



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Накануне в Туле собрались лидеры молодёжных парламентов из Калужской, Орловской, Рязанской, Брянской областей и Москвы. Молодые парламентарии побывали в Ясной Поляне, поделились опытом работы, встретились с председателем Тульской областной Думы.

«Среди прочего, разговор шел о том, что молодежным парламентам нужно дать право законодательной инициативы. Я думаю, мы к этому логически придём. В работе парламентария очень важны свежий взгляд, высокая квалификация и молодёжная энергия», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Молодёжный парламент при Тульский облдуме занимается поддержкой молодых специалистов, волонтерством. Принимает участие в подготовке и реализации федеральных проектов на территории региона. Один из них «Каждый день горжусь Россией».

Как рассказала заместитель председателя молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального собрания РФ Мария Воропаева, «…проект направлен на противодействие фальсификации истории, популяризацию подвига наших предков. Так, например, есть проект «Виртуальный фронт», в который ребята активно включились. Его цель – наполнить «Википедию» действительно качественной информацией о достижениях наших предков».

На итоговом заседании молодежного парламента был представлен отчет о работе первого состава. Самых активных – наградили. Выпускники молодёжного парламента пожелали коллегам успехов. «Молодежный парламент – это хорошая жизненная школа, дающая новые навыки», - говорит депутат Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. Второй состав молодёжного парламента приступит к работе уже в апреле.
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