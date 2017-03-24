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24.03.2017 12:07 Жители кимовского общежития живут в невыносимых условиях Виталий Моторин





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Для четырех оставшихся здесь семей проблем в этой общаге, пожалуй, слишком много. Условия проживания лишь первая. В управляющей компании наличие отопления, водоснабжения и местами света считают заслугой. При слове ремонт разводят руками. «Финансовых средств на ремонт не выделялось, и денег на это нет. Здесь восемь человек имеют постоянную прописку и лишь две семьи не имеют задолженности. Остальные должны 127 тысяч рублей», - говорит директор Кимовской муниципальной управляющей компани «Партнер» Инесса Щепетильникова.



Те, кто не платят, поясняют - это дело принципа. Ведь графа содержание жилья в квитанции, имеется, чего не скажешь о ремонте. Извещение о том, что общежитие, наконец, расселяют, вместо радостной новости стало второй проблемой. Ведь предлагают переехать в другую общагу, где условия еще хуже. Например, нет помещения, где можно мыться.



Как рассказал заместитель главы администрации Кимовского района Олег Михайлин, «…программа по переселению из ветхого и аварийного жилья распространяется на дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Даже если этот дом будет признан аварийным, то ни в одну программу переселения он не попадает. Жителям предоставить новые квартиры мы не сможем. А ничего свободного кроме общежития в маневренном фонде нет».



Более-менее свежие общежития в Кимовске построены в 1970-е. В них другая беда - комнаты очень маленькие, да и на всех их не хватает. Освободив общежитие на Толстого районная администрация, планируют включить его в программу жилья для молодых врачей и учителей, что, по словам местных властей, позволит сделать ремонт. Решение весьма разумное, но вот ведь парадокс, те, кто там живет сейчас - тоже учителя и медицинские сестры. И договориться об их переезде пока не удалось.











Блуждая по темным коридорам, где впору снимать психологический триллер, периодически натыкаешься на обожженные сгоревшей проводкой стены, развалившиеся углы и рухнувшие потолки. Кимовское общежитие на улице Льва Толстого ремонта не видело десятилетия.Для четырех оставшихся здесь семей проблем в этой общаге, пожалуй, слишком много. Условия проживания лишь первая. В управляющей компании наличие отопления, водоснабжения и местами света считают заслугой. При слове ремонт разводят руками. «Финансовых средств на ремонт не выделялось, и денег на это нет. Здесь восемь человек имеют постоянную прописку и лишь две семьи не имеют задолженности. Остальные должны 127 тысяч рублей», - говорит директор Кимовской муниципальной управляющей компани «Партнер» Инесса Щепетильникова.Те, кто не платят, поясняют - это дело принципа. Ведь графа содержание жилья в квитанции, имеется, чего не скажешь о ремонте. Извещение о том, что общежитие, наконец, расселяют, вместо радостной новости стало второй проблемой. Ведь предлагают переехать в другую общагу, где условия еще хуже. Например, нет помещения, где можно мыться.Как рассказал заместитель главы администрации Кимовского района Олег Михайлин, «…программа по переселению из ветхого и аварийного жилья распространяется на дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Даже если этот дом будет признан аварийным, то ни в одну программу переселения он не попадает. Жителям предоставить новые квартиры мы не сможем. А ничего свободного кроме общежития в маневренном фонде нет».Более-менее свежие общежития в Кимовске построены в 1970-е. В них другая беда - комнаты очень маленькие, да и на всех их не хватает. Освободив общежитие на Толстого районная администрация, планируют включить его в программу жилья для молодых врачей и учителей, что, по словам местных властей, позволит сделать ремонт. Решение весьма разумное, но вот ведь парадокс, те, кто там живет сейчас - тоже учителя и медицинские сестры. И договориться об их переезде пока не удалось.











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