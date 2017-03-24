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24.03.2017 11:16 Туляков напугала жевательная резинка с сомнительными заданиями София Гафарова





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Глеб рассказал, что это модная игра среди подростков «Правда или действие», достаешь пластинку отвечаешь правду или выполняешь действие. «Моему другу попалась жвачка, в которой было задание забраться на самую высокую в городе точку и сделать селфи. Мы смогли убедить его этого не делать», - говорит Глеб.



Брось вызов друзьям, выложи фото и видео в сеть – призывает заманчивая надпись. Задания от самых нелепых, например, носить весь день одежду наизнанку до провокационных. Отчеты с выполнением заданий просто взорвали интернет. Вот тульские подростки раздеваются перед торговым центром и ходят босиком, хотя на улице совсем не лето. А это девочки играют в квест в заброшенном сарае. Именно потому, что упаковка была без возрастных ограничений и жвачки с игрой скупали подростки, серию начали изымать из продажи. Однако нам удалось найти пресловутые жвачки.



Специалиста смутили совсем не шокирующие призывы про селфи на высоте и страхи. Глупые задания, которые формируют асоциальное поведение, опасны для подростка. Именно их они принимают всерьез. А как же ажиотаж вокруг жвачек-убийц? Вся соль в нашумевших группах смерти, как «синий кит». «Если есть подготовленная почва, то спровоцировать его может что угодно», - говорит педагог-психолог Яна Солдатик.



Случайно ли совпало, появление новой жвачки с развитием суицидальных групп в социальных сетях? Или это был просто пиар-ход производителя? Эти вопросы пока так и остаются без ответа.



«Отправься за продуктами на другой конец города» или «Вызови такси и попроси водителя отвезти тебя к нему в гости» - такие надписи на обычной жевательной резинке ужаснули Светлану Дементьеву. Черную упаковку с серией опасных призывов она нашла у сына случайно.Глеб рассказал, что это модная игра среди подростков «Правда или действие», достаешь пластинку отвечаешь правду или выполняешь действие. «Моему другу попалась жвачка, в которой было задание забраться на самую высокую в городе точку и сделать селфи. Мы смогли убедить его этого не делать», - говорит Глеб.Брось вызов друзьям, выложи фото и видео в сеть – призывает заманчивая надпись. Задания от самых нелепых, например, носить весь день одежду наизнанку до провокационных. Отчеты с выполнением заданий просто взорвали интернет. Вот тульские подростки раздеваются перед торговым центром и ходят босиком, хотя на улице совсем не лето. А это девочки играют в квест в заброшенном сарае. Именно потому, что упаковка была без возрастных ограничений и жвачки с игрой скупали подростки, серию начали изымать из продажи. Однако нам удалось найти пресловутые жвачки.Специалиста смутили совсем не шокирующие призывы про селфи на высоте и страхи. Глупые задания, которые формируют асоциальное поведение, опасны для подростка. Именно их они принимают всерьез. А как же ажиотаж вокруг жвачек-убийц? Вся соль в нашумевших группах смерти, как «синий кит». «Если есть подготовленная почва, то спровоцировать его может что угодно», - говорит педагог-психолог Яна Солдатик.Случайно ли совпало, появление новой жвачки с развитием суицидальных групп в социальных сетях? Или это был просто пиар-ход производителя? Эти вопросы пока так и остаются без ответа.









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