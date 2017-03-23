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НОВОСТИ | Общество



23.03.2017 19:05 Количество антимонопольных дел в Тульской области сократилось в четыре раза
Вести-Тула

Количество антимонопольных дел в Тульской области сократилось в четыре раза

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Рекламу, будь то размещенную на стендах, телевизионную, радио часто проверяет антимонопольная служба. И неспроста - нарушений здесь немало. Об этом шла речь сегодня в региональном Управлении Федеральной антимонопольной службы, где подвели итоги своей деятельности за 2016 год.

В связи с поправками в законодательство, которые были приняты для снижения нагрузки на бизнес и улучшения конкурентоспособности, количество антимонопольных дел сократилось в четыре раза. Сейчас довольно активно работает институт по предупреждению нарушений, большую роль в выявлении нарушений играет общественность.

Как рассказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области Юрий Елагин, «сфера строительства и сфера здравоохранения, 50% жалоб признаются обоснованными. В первую очередь внимание было обращено на социальную сферу, проблемы ЖКХ, государственные закупки, электроэнергетику. Сейчас ФАС переданы функции Федеральной службы по тарифам. Фактически антимонопольная служба превратилась в мегарегулятора экономических отношений».
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