НОВОСТИ | Общество







23.03.2017 18:49 В Узловой открыто уникальное производство спецтканей Вести-Тула





| фото |



Продукцию, которую можно из них изготовить, а также работу линий с новейшим оборудованием сегодня показали заместителю министра промышленности и торговли России Виктору Евтухову. 25 миллионов погонных метров разных тканей в год - таковы перспективы этого производства. Его создание - совместная работа российских и европейских компаний. Инвестиции составили около 650 миллионов рублей. Трудиться здесь смогут до 80 человек.



Защитные, термо- и огнестойкие материалы для одежды спасателей МЧС, работников нефтяной и газовой промышленности, а так же силовых структур будут производить в Узловой. Сегодня в городе открыли новое, уникальное для региона и даже страны в целом производство специализированных тканей.Продукцию, которую можно из них изготовить, а также работу линий с новейшим оборудованием сегодня показали заместителю министра промышленности и торговли России Виктору Евтухову. 25 миллионов погонных метров разных тканей в год - таковы перспективы этого производства. Его создание - совместная работа российских и европейских компаний. Инвестиции составили около 650 миллионов рублей. Трудиться здесь смогут до 80 человек.

Читать @gtrktula

















