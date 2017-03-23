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НОВОСТИ | Общество



23.03.2017 18:49 В Узловой открыто уникальное производство спецтканей
Вести-Тула

В Узловой открыто уникальное производство спецтканей

| фото |
Защитные, термо- и огнестойкие материалы для одежды спасателей МЧС, работников нефтяной и газовой промышленности, а так же силовых структур будут производить в Узловой. Сегодня в городе открыли новое, уникальное для региона и даже страны в целом производство специализированных тканей.

Продукцию, которую можно из них изготовить, а также работу линий с новейшим оборудованием сегодня показали заместителю министра промышленности и торговли России Виктору Евтухову. 25 миллионов погонных метров разных тканей в год - таковы перспективы этого производства. Его создание - совместная работа российских и европейских компаний. Инвестиции составили около 650 миллионов рублей. Трудиться здесь смогут до 80 человек.











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