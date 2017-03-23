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НОВОСТИ | Общество



23.03.2017 17:26 В ТГПУ открылась фотовыставка «Природа толстовских мест»
Вести-Тула

В ТГПУ открылась фотовыставка «Природа толстовских мест»

| фото |
Каждый туляк может принять участие в передвижной фотовыставке «Природа толстовских мест». Сегодня она открылась в Тульском педагогическом университете. Экспозицию подготовили сотрудники Крапивенского краеведческого музея. На ней представлены снимки разных жанров, сделанные в Ясной Поляне, Крапивне, Пирогове, Никольском-Вяземском и других толстовских местах.

Сейчас уже можно познакомиться с фотографиями шестерых тульских авторов, но прием новых работ продолжается до 30 марта.
Организаторы планируют провести выставку в три этапа, каждые три недели меняя фотографии и подобранные к ним авторами цитаты из текстов Толстого.

Как рассказала заведующая Крапивенским музеем-отделом музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Ольга Венёвцева, «мы предлагаем всем желающим участвовать в проекте, присылать фотографии толстовских мест и выбранные цитаты. Предлагаем, чтобы студенты-филологи, для которых будут отдельные призы, более активно поработали с произведениями писателя».
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