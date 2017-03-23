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НОВОСТИ | Общество



23.03.2017 17:03 Тульские метеорологи отмечают свой праздник на работе
Алина Фурсенко

Тульские метеорологи отмечают свой праздник на посту

| фото |
Ветра, температура, солнечное сияние: эта метеорологическая станция – первоначальное звено, с помощью которого формируется весь прогноз погоды. Здесь несколько десятков приборов, часть из которых по принципу работы ничем не отличаются от тех, что были полвека и даже век назад.

«Измеритель высоты облаков, - показывает техник-метеоролог Вера Юрчик. – Ее нужно измерять для авиации». Новое оборудование позволяет наблюдать смерчи и ураганы. Четыре года назад Тульская область была в центре погодных новостей: ефремовский смерч повредил 179 домов. Тогда такого оборудования, которое сейчас появилось в Узловой, еще не было.

На метеостанции в Заречье по старинке измеряют температуру поверхности почвы, температуру на глубине, влажность. Сейчас показатели снимаются и в автоматическом режиме, но человек здесь все-таки необходим.

Солнце утром светило порядка трех часов, высота облаков сегодня около 500 метров, видимость 10 километров. Весна уже совсем весна.
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