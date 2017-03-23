НОВОСТИ | Общество







23.03.2017 16:27 Статс-секретарь Минпромторга России привез в Тулу идею автолавок Вести-Тула





| фото |



«Стало уже доброй традицией с вашими представителями открывать производства легкой промышлености в Тульской области, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Сегодня в Узловой будет открыто новое производство электротехнических тканей, которые востребованы в нефтедобывающей, химической отраслях. Для нас важна поддержка вашего министерства и мы ее ощущаем».



Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сказал губернатору Алексею Дюмину: «Благодаря вашему недавнему вмешательству в процесс предприятие смогли не только сохранить объемы заказа, но и увеличить их. Это очень важно, тем более, что есть постановление правительства, предписывающее в рамках гособоронзаказа приобретать продукцию только отечественного производства, в том числе и легкой промышленности. Сегодня мы открываем предприятие, которое является одним из передовых в отрасли. Плюс посетим предприятия, которые давно работают и зарекомендовали себя».



Ранее Виктор Евтухов собрал за круглым столом тех, кто занимается развитием торговли в регионе. Речь шла о новом законопроекте, который в первую очередь направлен на развитие многоформатной торговли. Министерство пришло к выводу, что для реализации сельхозпродукции, как крупных, так и небольших хозяйств, необходимо увеличить количество ярмарок и рынков. В Тульской области, по словам председателя профильного комитета Татьяны Лапаевой, более 12 тысяч торговых точек, и проблем с местами для предпринимателей нет. Что на рынках, что на ярмарках занято лишь 50% площадей.



И одна из причин - отсутствие у мелких сельхозпредприятий продавцов. Решить эту проблему, по мнению Виктора Евтухова, призваны мобильные торговые точки, с помощью которых население сможет приобретать мясо, рыбу, молоко, овощи прямо от производителей. По словам Евтухова, «цены на продукцию в таких торговых точках на 10-20% ниже, чем в крупных дискаунтерах. Это очень удобно для населения, тем более что наш автопром производит современные автолавки. Сначала хотели ограничиться лишь Правилами дорожного движения, но потом по предложению ряда субъектов определили возможность региона вводить плату за мобильную торговлю, устанавливать повышенные тарифы за парковку. На каждую автолавку должно выдаваться свидетельство».



Много вопросов и обращений к представителю российского министерства было у председателя Совета Тульского областного союза потребительских обществ. Татьяна Труфанова обратила внимание на работу потребительских коопераций, которые в первую очередь занимаются торговлей в отдалённых населённых пунктах. Это не только небольшие стационарные магазины, но и автолавки, которые доставляют продукты в малонаселённую глубинку, где живут, в основном, пенсионеры. Работа идёт в убыток. А тут ещё и закон, обязывающий торговые точки оборудовать онлайн-кассами. Интернет есть не везде, да и специалистов, способных работать с ними, можно пересчитать по пальцам. В области сейчас около трёх тысяч точек с оффлайн-кассами. Торговля на улице, в том числе с автолавок, также сильно зависит от погодных условий.



По словам Татьяны Труфановой, «не понятен совсем нашим кооператорам тот законопроект, который рассматривается в третьем чтении, по предоставлению индивидуальным предпринимателям налогового вычета 18 тысяч. Казалось бы, мы система социально ориентированная, однако в эти списки мы оказались не включены. С 1 июля полностью переходим в ЕГАИС. Параллельно мы предоставляем декларации в Росалкогольрегулирование о розничной продаже алкогольной продукции. Просьба – отменить декларации». Виктор Евтухов ответил, что «над этим сейчас думают. Для Минфина это важный вопрос, для налоговой».



Также был поднят вопрос о мелких предпринимателях и стационарных торговых точках. Тульский опыт в регулировании работы палаток и нестационарных торговых объектов оценили положительно. Но возник вопрос о налоговых сборах. Сейчас большие торговые сети и небольшие магазины платят практически одинаковую сумму. По словам Виктора Евтухова, в новом законопроекте будет дифференциация сборов, которая существенно облегчит жизнь мелкому предпринимательству.



В Тулу с рабочим визитом 23 марта 2017 года прибыл статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. На Тульской земле он бывает довольно часто, в этот раз приезд связан с рядом важных событий для региона. О них и шла речь на встрече с губернатором Алексеем Дюминым.«Стало уже доброй традицией с вашими представителями открывать производства легкой промышлености в Тульской области, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Сегодня в Узловой будет открыто новое производство электротехнических тканей, которые востребованы в нефтедобывающей, химической отраслях. Для нас важна поддержка вашего министерства и мы ее ощущаем».Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сказал губернатору Алексею Дюмину: «Благодаря вашему недавнему вмешательству в процесс предприятие смогли не только сохранить объемы заказа, но и увеличить их. Это очень важно, тем более, что есть постановление правительства, предписывающее в рамках гособоронзаказа приобретать продукцию только отечественного производства, в том числе и легкой промышленности. Сегодня мы открываем предприятие, которое является одним из передовых в отрасли. Плюс посетим предприятия, которые давно работают и зарекомендовали себя».Ранее Виктор Евтухов собрал за круглым столом тех, кто занимается развитием торговли в регионе. Речь шла о новом законопроекте, который в первую очередь направлен на развитие многоформатной торговли. Министерство пришло к выводу, что для реализации сельхозпродукции, как крупных, так и небольших хозяйств, необходимо увеличить количество ярмарок и рынков. В Тульской области, по словам председателя профильного комитета Татьяны Лапаевой, более 12 тысяч торговых точек, и проблем с местами для предпринимателей нет. Что на рынках, что на ярмарках занято лишь 50% площадей.И одна из причин - отсутствие у мелких сельхозпредприятий продавцов. Решить эту проблему, по мнению Виктора Евтухова, призваны мобильные торговые точки, с помощью которых население сможет приобретать мясо, рыбу, молоко, овощи прямо от производителей. По словам Евтухова, «цены на продукцию в таких торговых точках на 10-20% ниже, чем в крупных дискаунтерах. Это очень удобно для населения, тем более что наш автопром производит современные автолавки. Сначала хотели ограничиться лишь Правилами дорожного движения, но потом по предложению ряда субъектов определили возможность региона вводить плату за мобильную торговлю, устанавливать повышенные тарифы за парковку. На каждую автолавку должно выдаваться свидетельство».Много вопросов и обращений к представителю российского министерства было у председателя Совета Тульского областного союза потребительских обществ. Татьяна Труфанова обратила внимание на работу потребительских коопераций, которые в первую очередь занимаются торговлей в отдалённых населённых пунктах. Это не только небольшие стационарные магазины, но и автолавки, которые доставляют продукты в малонаселённую глубинку, где живут, в основном, пенсионеры. Работа идёт в убыток. А тут ещё и закон, обязывающий торговые точки оборудовать онлайн-кассами. Интернет есть не везде, да и специалистов, способных работать с ними, можно пересчитать по пальцам. В области сейчас около трёх тысяч точек с оффлайн-кассами. Торговля на улице, в том числе с автолавок, также сильно зависит от погодных условий.По словам Татьяны Труфановой, «не понятен совсем нашим кооператорам тот законопроект, который рассматривается в третьем чтении, по предоставлению индивидуальным предпринимателям налогового вычета 18 тысяч. Казалось бы, мы система социально ориентированная, однако в эти списки мы оказались не включены. С 1 июля полностью переходим в ЕГАИС. Параллельно мы предоставляем декларации в Росалкогольрегулирование о розничной продаже алкогольной продукции. Просьба – отменить декларации». Виктор Евтухов ответил, что «над этим сейчас думают. Для Минфина это важный вопрос, для налоговой».Также был поднят вопрос о мелких предпринимателях и стационарных торговых точках. Тульский опыт в регулировании работы палаток и нестационарных торговых объектов оценили положительно. Но возник вопрос о налоговых сборах. Сейчас большие торговые сети и небольшие магазины платят практически одинаковую сумму. По словам Виктора Евтухова, в новом законопроекте будет дифференциация сборов, которая существенно облегчит жизнь мелкому предпринимательству.







Читать @gtrktula

















