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23.03.2017 17:47 «Ростелеком» помогает выпускникам тульских интернатных учреждений стать взрослее Вести-Тула





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Название Конкурса - «Теперь я сам!» - говорит само за себя: конкурсные задания позволяют проверить на практике, смогут ли выпускники интернатов самостоятельно справиться с различными ситуациями на работе и в быту, насколько они готовы к самостоятельной взрослой жизни.



На одном из этапов конкурсантам предстояло в игровой форме пройти процедуру трудоустройства в «Ростелеком». Специалисты HR-службы компании предоставили ребятам возможность составить резюме, подобрать вакансию в соответствии с навыками, пройти собеседование и оформить документы для приёма на работу.

«Самостоятельная жизнь – настоящее испытание для выпускников интернатов, где они долгие годы находятся по опекой старших наставников, - говорит директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Наша компания всегда трепетно относится к детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Для нас, взрослых, очень важно помочь этим ребятам найти свою дорогу, придать им сил и уверенности в себе».



В этом году в Конкурсе приняли участие семь команд из Тулы, Алексина, Богородицка, Донского, Заокского и Суворова. Участники должны были пройти семь различных этапов соревнований, показать свои знания в сфере услуг ЖКХ, медицины, гражданских прав и обязанностей, продемонстрировать умение распределять бюджет на отдых, составлять меню, а также – попробовать свои силы на спортивной площадке.



В итоге первое место заняла команда «Вперед» из тульской «Ассоциации приемных семей». В торжественной обстановке победители прошлогоднего конкурса из тульского техникума социальных технологий передали чемпионам главный приз – переходящий Кубок. Все дети были поощрены подарками, а в завершение состоялся праздничный обед.



«Ростелеком» традиционно выступает партнером социальных проектов, направленных на поддержку детей. Это уже не первое мероприятие, организованное компанией для воспитанников подшефного центра «Перспектива». Для связистов стало доброй традицией помогать детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. «Ростелеком» в Туле оказывает детям самую разную помощь: организовывает детские праздники, проводит экскурсии, помогает выпускникам интернатов.



21 марта в Туле на базе Молодежного центра «Родина» состоялся II областной конкурс готовности к самостоятельной жизни детей, оставшихся без родительского попечения. «Ростелеком» второй год выступает партнером этого мероприятия, организатором которого выступает государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области «Региональный ресурсный центр «Перспектива». Конкурс учрежден Министерством труда и соцзащиты Тульской области.Название Конкурса - «Теперь я сам!» - говорит само за себя: конкурсные задания позволяют проверить на практике, смогут ли выпускники интернатов самостоятельно справиться с различными ситуациями на работе и в быту, насколько они готовы к самостоятельной взрослой жизни.На одном из этапов конкурсантам предстояло в игровой форме пройти процедуру трудоустройства в «Ростелеком». Специалисты HR-службы компании предоставили ребятам возможность составить резюме, подобрать вакансию в соответствии с навыками, пройти собеседование и оформить документы для приёма на работу.«Самостоятельная жизнь – настоящее испытание для выпускников интернатов, где они долгие годы находятся по опекой старших наставников, - говорит директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Наша компания всегда трепетно относится к детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Для нас, взрослых, очень важно помочь этим ребятам найти свою дорогу, придать им сил и уверенности в себе».В этом году в Конкурсе приняли участие семь команд из Тулы, Алексина, Богородицка, Донского, Заокского и Суворова. Участники должны были пройти семь различных этапов соревнований, показать свои знания в сфере услуг ЖКХ, медицины, гражданских прав и обязанностей, продемонстрировать умение распределять бюджет на отдых, составлять меню, а также – попробовать свои силы на спортивной площадке.В итоге первое место заняла команда «Вперед» из тульской «Ассоциации приемных семей». В торжественной обстановке победители прошлогоднего конкурса из тульского техникума социальных технологий передали чемпионам главный приз – переходящий Кубок. Все дети были поощрены подарками, а в завершение состоялся праздничный обед.«Ростелеком» традиционно выступает партнером социальных проектов, направленных на поддержку детей. Это уже не первое мероприятие, организованное компанией для воспитанников подшефного центра «Перспектива». Для связистов стало доброй традицией помогать детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. «Ростелеком» в Туле оказывает детям самую разную помощь: организовывает детские праздники, проводит экскурсии, помогает выпускникам интернатов.

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