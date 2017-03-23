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23.03.2017 13:04 Студенты из Сирии отметили в Туле День матери "Вести-Тула"





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Находясь вдалеке от Родины, они, конечно же, скучают по своим мамам, по своим родным. Этот праздник для них - хорошая возможность вспомнить о близких. Все приготовленные угощения, как и полагается в восточной кухне, пряные и ароматные.



День матери считается одним из главных праздников и присоединиться к нему могли все желающие. Накануне иностранные студенты, обучающиеся в ТулГУ, познакомили гостей со своими традициями и обычаями.Находясь вдалеке от Родины, они, конечно же, скучают по своим мамам, по своим родным. Этот праздник для них - хорошая возможность вспомнить о близких. Все приготовленные угощения, как и полагается в восточной кухне, пряные и ароматные.













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