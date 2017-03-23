НОВОСТИ | Общество







23.03.2017 12:39 Краеведческий музей приглашает на встречу с Вячеславом Ботем "Вести-Тула"





| фото |



Всё это – об одном человеке. Сегодня в областном краеведческом музее состоится мероприятие «Поэт в России больше, чем поэт», посвященное творческой деятельности Вячеслава Ботя.



Вячеслав Иванович познакомит гостей со своим творчеством, а на выставке, специально подготовленной к этому дню, будут представлены его труды - очерки, статьи, рецензии, литературные сборники и другие. Начало в 15.30.







Краевед, историк, литературовед, ветеран войны и труда, заслуженный работник культуры, Почётный гражданин Тулы, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской премии «Хранители наследия».Всё это – об одном человеке. Сегодня в областном краеведческом музее состоится мероприятие «Поэт в России больше, чем поэт», посвященное творческой деятельности Вячеслава Ботя.Вячеслав Иванович познакомит гостей со своим творчеством, а на выставке, специально подготовленной к этому дню, будут представлены его труды - очерки, статьи, рецензии, литературные сборники и другие. Начало в 15.30.

Читать @gtrktula

















