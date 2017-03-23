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НОВОСТИ | Общество



23.03.2017 12:14 На базе «Ока» завершился этап чемпионата России по хоккею-следж
Кира Черьевская



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Трибун немного, да и зрителей на пересчёт - в основном родственники и соперники. Но накал страстей на ледовой арене не меньше, чем во время матчей КХЛ.

В чемпионате России в этом сезоне пополнение. Дебютировали в следж-хоккее башкирские «Пираты». Пока они на последнем месте, а победителем турнира стала серьезно усилившая свой состав хантыманскийская «Югра». Накануне у новоиспечённых чемпионов была принципиальная встреча с пятикратным победителем этого турнира подмосконым «Фениксом», который возглавляет наш земляк в прошлом известный хоккеист и тренер по хоккею Николай Шаршуков.

В московской «Звезде», занявшей пятую строчку чемпионата, также немало наших земляков. Сегодня в составе несколько игроков - воспитанников первой в России детской команды по хоккею-следж «Ладога». В их числе и алексинец Сергей Макаров. В этот вид спорта он пришёл всего два года назад, и уже сейчас - капитан «Звезды» и кандидат в сборную России.

Высока вероятность, что вскоре в России появится первая женская команда. «Сегодня есть пять перспективных девочек – три в Алексине и две в Туле. Нужно найти еще три, чтобы можно было выступить на чемпионате мира по хоккею-следж», - говорит главный тренер команды по следж-хоккею «Звезда» Александр Сидоркин.

Планы реализуются при хорошей финансовой поддержке. У «Звезды» и «Ладоги», которые создавались при поддержке благотворительного фонда Тимченко, сейчас возникли трудности. По словам президента федерации хоккея-следж города Москвы Анатолия Егорова, «…команда «Ладога» стала своеобразным брендом в развитии детского следж-хоккея. Развитие этого спорта не только спортсменам, но и государству».

В следж-хоккей, как и в любой другой паралимпийский вид спорта, люди попадают волей судьбы. И таким образом она даёт им новый шанс и новые мечты. Одна из них - что восторжествует справедливость и российскую сборную допустят на паралимпиаду. Ведь, несмотря на санкции, наши команды приглашают на международные соревнования, и они довольно часто становятся победителями.
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