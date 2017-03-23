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23.03.2017 11:49 Жители Донского выйдут из сумрака Светлана Ковалькова





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Кроме Пионерской в Донском на сегодня ещё на шестнадцати улицах нет освещения. В рамках программы энергосбережения начали реконструкцию линий, но Работы затянулись. И с жалобами жители обратились в Общероссийский народный фронт. «Мы написали запрос в администрацию города Донского с требованием скорейшего завершения работ», - говорит активист ОНФ Максим Королёв.



В местной администрации утверждают, что работы ведутся по графику. По словам заместителя главы администрации муниципального образования город Донской по вопросам жизнеобеспечения Юрия Леонова, «…реконструкция линий дело не быстрое. Согласно плану в течение двух месяцев освещение на улице Пионерской будет восстановлено».



На данном этапе реконструируют существующие линии освещения. В первую очередь на главных улицах, а затем уже в частном секторе. Жителям остается только ждать завершения работ.



Улица Пионерская в городе Донском отличается особым колоритом. Здесь установлены новые опоры освещения, но светильников на них совсем нет. Без света здесь живут люди с осени 2016 года. Когда наступает вечер, им приходится изловчатся, кто как может.Кроме Пионерской в Донском на сегодня ещё на шестнадцати улицах нет освещения. В рамках программы энергосбережения начали реконструкцию линий, но Работы затянулись. И с жалобами жители обратились в Общероссийский народный фронт. «Мы написали запрос в администрацию города Донского с требованием скорейшего завершения работ», - говорит активист ОНФ Максим Королёв.В местной администрации утверждают, что работы ведутся по графику. По словам заместителя главы администрации муниципального образования город Донской по вопросам жизнеобеспечения Юрия Леонова, «…реконструкция линий дело не быстрое. Согласно плану в течение двух месяцев освещение на улице Пионерской будет восстановлено».На данном этапе реконструируют существующие линии освещения. В первую очередь на главных улицах, а затем уже в частном секторе. Жителям остается только ждать завершения работ.













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