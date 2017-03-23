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|23.03.2017 11:49 Жители Донского выйдут из сумрака
|Светлана Ковалькова
Улица Пионерская в городе Донском отличается особым колоритом. Здесь установлены новые опоры освещения, но светильников на них совсем нет. Без света здесь живут люди с осени 2016 года. Когда наступает вечер, им приходится изловчатся, кто как может.
Кроме Пионерской в Донском на сегодня ещё на шестнадцати улицах нет освещения. В рамках программы энергосбережения начали реконструкцию линий, но Работы затянулись. И с жалобами жители обратились в Общероссийский народный фронт. «Мы написали запрос в администрацию города Донского с требованием скорейшего завершения работ», - говорит активист ОНФ Максим Королёв.
В местной администрации утверждают, что работы ведутся по графику. По словам заместителя главы администрации муниципального образования город Донской по вопросам жизнеобеспечения Юрия Леонова, «…реконструкция линий дело не быстрое. Согласно плану в течение двух месяцев освещение на улице Пионерской будет восстановлено».
На данном этапе реконструируют существующие линии освещения. В первую очередь на главных улицах, а затем уже в частном секторе. Жителям остается только ждать завершения работ.
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