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|23.03.2017 11:25 Где в Тульской области хорошая вода?
|Екатерина Никифорова
В Тульской области более семисот родников и колодцев. Их называют источником жизни. И, несмотря на все блага цивилизации, люди часто выстраиваются возле них в очереди, чтобы набрать воды. Также многие считают, что вода, поступающая в наши дома пригодна лишь для бытовых нужд. Хотя данные тульского Роспотребнадзора говорят об обратном.
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексея Денисова, «…на сегодняшний день вода, которая поступает в дома жителей региона, является безопасной. Около 81,6% населения Тульской области обеспечено водой хорошего качества». В остальные 19%, где воду из под крана лучше не пить, входят: Тепло-Огорёвский, Донской и Кимовский районы. Сейчас ведутся работы по устранению этих проблем. К сентябрю этого года полностью обеспечить качественным водоснабжением планируется город Донской.
«В наиболее выигрышном положении находятся Ясногорский и Веневский районы. Там самая лучшая вода в регионе. Также вода высокого качества в Черском, Ефремовском, Каменском районах», - говорит главный гидрогеолог Тульской области Ирина Курбаниязова. Этим районам, из-за большого числа промышленных предприятий, сильно уступает центральная часть области. Тула в том числе. Так, например, в районе Красноармейского проспекта вода жесткая, с высоким содержанием железа.
Те, кто считают, что качество воды угрожает их здоровью, могут обратиться в Роспотребнадзор с просьбой о проверке. Таких писем в управление за этот год поступило всего одиннадцать. Воду в родниках также проверяют, но не все источники благоустроены, а некоторые сильно загрязнены. Поэтому санитарные врачи рекомендуют ее кипятить. Также эксперты не рекомендуют использовать для питья воду из родников, которые располагаются вблизи трасс и кладбищ.
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