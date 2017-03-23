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23.03.2017 11:25 Где в Тульской области хорошая вода? Екатерина Никифорова





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По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексея Денисова, «…на сегодняшний день вода, которая поступает в дома жителей региона, является безопасной. Около 81,6% населения Тульской области обеспечено водой хорошего качества». В остальные 19%, где воду из под крана лучше не пить, входят: Тепло-Огорёвский, Донской и Кимовский районы. Сейчас ведутся работы по устранению этих проблем. К сентябрю этого года полностью обеспечить качественным водоснабжением планируется город Донской.



«В наиболее выигрышном положении находятся Ясногорский и Веневский районы. Там самая лучшая вода в регионе. Также вода высокого качества в Черском, Ефремовском, Каменском районах», - говорит главный гидрогеолог Тульской области Ирина Курбаниязова. Этим районам, из-за большого числа промышленных предприятий, сильно уступает центральная часть области. Тула в том числе. Так, например, в районе Красноармейского проспекта вода жесткая, с высоким содержанием железа.



Те, кто считают, что качество воды угрожает их здоровью, могут обратиться в Роспотребнадзор с просьбой о проверке. Таких писем в управление за этот год поступило всего одиннадцать. Воду в родниках также проверяют, но не все источники благоустроены, а некоторые сильно загрязнены. Поэтому санитарные врачи рекомендуют ее кипятить. Также эксперты не рекомендуют использовать для питья воду из родников, которые располагаются вблизи трасс и кладбищ.



В Тульской области более семисот родников и колодцев. Их называют источником жизни. И, несмотря на все блага цивилизации, люди часто выстраиваются возле них в очереди, чтобы набрать воды. Также многие считают, что вода, поступающая в наши дома пригодна лишь для бытовых нужд. Хотя данные тульского Роспотребнадзора говорят об обратном.По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексея Денисова, «…на сегодняшний день вода, которая поступает в дома жителей региона, является безопасной. Около 81,6% населения Тульской области обеспечено водой хорошего качества». В остальные 19%, где воду из под крана лучше не пить, входят: Тепло-Огорёвский, Донской и Кимовский районы. Сейчас ведутся работы по устранению этих проблем. К сентябрю этого года полностью обеспечить качественным водоснабжением планируется город Донской.«В наиболее выигрышном положении находятся Ясногорский и Веневский районы. Там самая лучшая вода в регионе. Также вода высокого качества в Черском, Ефремовском, Каменском районах», - говорит главный гидрогеолог Тульской области Ирина Курбаниязова. Этим районам, из-за большого числа промышленных предприятий, сильно уступает центральная часть области. Тула в том числе. Так, например, в районе Красноармейского проспекта вода жесткая, с высоким содержанием железа.Те, кто считают, что качество воды угрожает их здоровью, могут обратиться в Роспотребнадзор с просьбой о проверке. Таких писем в управление за этот год поступило всего одиннадцать. Воду в родниках также проверяют, но не все источники благоустроены, а некоторые сильно загрязнены. Поэтому санитарные врачи рекомендуют ее кипятить. Также эксперты не рекомендуют использовать для питья воду из родников, которые располагаются вблизи трасс и кладбищ.













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