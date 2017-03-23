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23.03.2017 11:00 Алексей Дюмин призвал к созданию условий для здоровой конкуренции "Вести-Тула"





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Глава региона напомнил, что эту тему поднял Президент России во время своего послания федеральному собранию. Создание административных преград на пути бизнеса - это то, с чем нужно бороться, говорилось на заседании.



«Людям нужны четкие, предсказуемые, прозрачные и понятные правила ведения и развития своего бизнеса. Необходимо совершенствовать поддержку предпринимателей и работать над устранением административных преград и барьеров», - сказал Алексей Дюмин.



Алексей Дюмин назвал создание здоровой конкуренции в бизнесе одним из аспектов борьбы с коррупцией. Обеспечить такую конкуренцию задача антимонопольной службы. Об этом было сказано в ходе заседания антикоррупционной комиссии Тульской области.Глава региона напомнил, что эту тему поднял Президент России во время своего послания федеральному собранию. Создание административных преград на пути бизнеса - это то, с чем нужно бороться, говорилось на заседании.«Людям нужны четкие, предсказуемые, прозрачные и понятные правила ведения и развития своего бизнеса. Необходимо совершенствовать поддержку предпринимателей и работать над устранением административных преград и барьеров», - сказал Алексей Дюмин.











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