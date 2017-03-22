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НОВОСТИ | Общество



22.03.2017 18:49 Следователи выясняют причины трагедии в Донском
"Вести-Тула"



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Трагедия сегодня утром произошла в больнице города Донского. Женщина выпала из окна медицинского учреждения. Следователи установили, ЧП случилось в процедурном кабинете. На данный момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Следователями проведён осмотр места происшествия. Назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая поможет определить причину смерти женщины.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «…в ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что женщина 1960 года рождения, находящаяся на лечении в больнице города Донского, упала с шестого этажа медицинского учреждения. Основная версия в настоящий момент – самоубийство. Устанавливается, каким именно образом женщина выпала из окна».















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