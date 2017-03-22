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22.03.2017 18:32 Тулякам обещают ухоженные дворы "Вести-Тула"





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Дополнительно по необходимости во дворах сделают парковочные карманы, дорожки. Участие в обсуждении того, что нужно для территории конкретного дома, примут жители, списки работ будут сформированы непосредственно из их потребностей.



Эта тема стала сегодня основной на пресс-конференции с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонорой Шевченко. Она отметила, что «…жителям необходимо будет провести собрание собственников помещений, принять решение об участии в программе, определить перечень работ по благоустройству. Также необходимо выбрать уполномоченное лицо для подачи заявки. Протокол собрания нужно будет подать в муниципалитет вместе с заявкой».

Опрятные, ухоженные, оснащенные, а главное, удобные для жителей дворы должны сделать до 2022 года. В перечень обязательных работ программы «Формирования комфортной городской среды» войдет монтаж освещения, ремонт подъездов, установка скамеек и урн.Дополнительно по необходимости во дворах сделают парковочные карманы, дорожки. Участие в обсуждении того, что нужно для территории конкретного дома, примут жители, списки работ будут сформированы непосредственно из их потребностей.Эта тема стала сегодня основной на пресс-конференции с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонорой Шевченко. Она отметила, что «…жителям необходимо будет провести собрание собственников помещений, принять решение об участии в программе, определить перечень работ по благоустройству. Также необходимо выбрать уполномоченное лицо для подачи заявки. Протокол собрания нужно будет подать в муниципалитет вместе с заявкой».













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