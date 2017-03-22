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22.03.2017 15:50 В Туле почтили память Евгения Гришина "Вести-Тула"





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Как отметил один из почётных гостей соревнований, первый вице-президент Союза конькобежцев России Александр Елизаров, тульский регион за последние несколько лет внёс немалый вклад в развитие конькобежного спорта в нашей стране. «В Туле около 150 детей занимаются этим видом спорта и добиваются отличных результатов. Это помогает им и в жизни, и в учебе», - говорит Александр Елизаров.



Сегодня в Туле почтили память четырёхкратного Олимпийского чемпиона по конькобежному спорту Евгения Гришина. Соревнования в честь нашего великого земляка, которому завтра исполнилось бы 86 лет, традиционно прошли на ледовом стадионе в Заречье. Самых быстрых на дистанциях 60 и 200 метров выявляли более 100 юных конькобежцев - воспитанников различных спортивных школ города Тулы и Московской области.Как отметил один из почётных гостей соревнований, первый вице-президент Союза конькобежцев России Александр Елизаров, тульский регион за последние несколько лет внёс немалый вклад в развитие конькобежного спорта в нашей стране. «В Туле около 150 детей занимаются этим видом спорта и добиваются отличных результатов. Это помогает им и в жизни, и в учебе», - говорит Александр Елизаров.















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