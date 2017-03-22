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НОВОСТИ | Общество



22.03.2017 15:35 Налоговики Центральной России подвели в Туле итоги работы
"Вести-Тула"



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С 1 февраля предприниматели начали применять новые онлайн-кассы, которые передают данные о расчетах в адрес налоговых органов в режиме реального времени. В нашем регионе зарегистрировано уже 1300 таких касс. Об этом и не только говорили сегодня налоговики, которые приехали в Тулу для обсуждения итогов года 2016-го и планов - на 2017-й. Такое мероприятие в нашем регионе проводится впервые.

Специалисты сравнивали показатели регионов и рассуждали о том, как сделать свою работу более эффективной. В нашем регионе доход от поступления налогов в 2016 году составил чуть более пятидесяти восьми млрд рублей, и это неплохой показатель.

Как отметил губернатор Алексей Дюмин, «…Тульская область четвертый регион в ЦФО по объему налоговых и не налоговых доходов консолидированного бюджета после Москвы, Московской области и Воронежской области. В 2016 году свыше 85% собственных доходов обеспечено благодаря работе налоговых органов Тульской области. Повышение эффективности контрольной работы, сокращение задолженности в бюджет будет способствовать обеспечению финансовой стабильности».















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