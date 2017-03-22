Платная парковка:
Ушли в минус
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Ветхая культура:
Гром грянул
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.03.2017 14:20 Новомосковск получит федеральные средства на благоустройство
Вести-Тула

Новомосковск получит федеральные средства на благоустройство

| фото |
В Новомосковске отремонтируют мемориал и благоустроят дворы. Город стал участником приоритетной федеральной программы по формированию современной городской среды, реализуемой по всей стране. На нужды благоустройства Новомосковск получит более 40 миллионов рублей.

Горожане уже решили, что две трети внушительной суммы пойдут на ремонт тринадцати дворов на улицах Комсомольской, Зеленой и Мира. Там уложат новый асфальт, организуют парковки, детские площадки и освещение. Остальные же средства направят на ремонт Новомосковского мемориального комплекса, где есть памятники участникам Великой Отечественной войны и ликвидаторам чернобыльской аварии.

Как сообщила начальник Управления ЖКХ администрации Новомосковска Марьяна Никандрова, «это знаковое место для Новомосковска, здесь проходит много мероприятий. Жители активно откликнулись и интересуются, как попасть в программу, заполнить заявку. Информация распространилась среди населения мгновенно. Для удобства жителей на сайте администрации Новомосковска был создан раздел, куда выкладывается вся информация».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.