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22.03.2017 14:20 Новомосковск получит федеральные средства на благоустройство Вести-Тула





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Горожане уже решили, что две трети внушительной суммы пойдут на ремонт тринадцати дворов на улицах Комсомольской, Зеленой и Мира. Там уложат новый асфальт, организуют парковки, детские площадки и освещение. Остальные же средства направят на ремонт Новомосковского мемориального комплекса, где есть памятники участникам Великой Отечественной войны и ликвидаторам чернобыльской аварии.



Как сообщила начальник Управления ЖКХ администрации Новомосковска Марьяна Никандрова, «это знаковое место для Новомосковска, здесь проходит много мероприятий. Жители активно откликнулись и интересуются, как попасть в программу, заполнить заявку. Информация распространилась среди населения мгновенно. Для удобства жителей на сайте администрации Новомосковска был создан раздел, куда выкладывается вся информация».



В Новомосковске отремонтируют мемориал и благоустроят дворы. Город стал участником приоритетной федеральной программы по формированию современной городской среды, реализуемой по всей стране. На нужды благоустройства Новомосковск получит более 40 миллионов рублей.Горожане уже решили, что две трети внушительной суммы пойдут на ремонт тринадцати дворов на улицах Комсомольской, Зеленой и Мира. Там уложат новый асфальт, организуют парковки, детские площадки и освещение. Остальные же средства направят на ремонт Новомосковского мемориального комплекса, где есть памятники участникам Великой Отечественной войны и ликвидаторам чернобыльской аварии.Как сообщила начальник Управления ЖКХ администрации Новомосковска Марьяна Никандрова, «это знаковое место для Новомосковска, здесь проходит много мероприятий. Жители активно откликнулись и интересуются, как попасть в программу, заполнить заявку. Информация распространилась среди населения мгновенно. Для удобства жителей на сайте администрации Новомосковска был создан раздел, куда выкладывается вся информация».





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