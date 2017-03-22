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НОВОСТИ | Общество



22.03.2017 12:32 Дюмин напомнил районным чиновникам о внимательном отношении к просьбам жителей
Вести-Тула

Дюмин напомнил районным чиновникам о внимательном отношении к просьбам жителей

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Некачественный ремонт крыши, невыплата заработной платы, неправильное начисление платежей - с этими и многими другими проблемами жители региона обращаются к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В рамках оперативного совещания им были рассмотрены обращения граждан.

Например, жительница Ефремова пожаловалась, что с 2013 года не может получить материальную помощь на ремонт крыши, поврежденную во время урагана. Глава администрации муниципального образования пояснил, что в настоящее время крыша перекрыта. Ремонтные работы были сделаны за счет внебюджетных средств. «Меня интересует отношение к людям, которые живут на вашей территории», - подчеркнул Алексей Дюмин и поручил главе провести с сотрудниками администрации разъяснительную работу о том, что необходимо более внимательно относиться к просьбам жителей.
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