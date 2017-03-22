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22.03.2017 12:12 Тульский цирк приглашает на «Международную программу» Алина Фурсенко





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Главный секрет, признается дрессировщик – не кнут, и даже не пряник, а взаимное доверие. «К нам медвежата попадают маленькими, в три месяца, и проводят первые полгода-год вместе с нами, потом уже относятся как к равным, к своим», - рассказал руководитель «Международной программы», дрессировщик медведей Ренат Касеев.



Прием оказался настолько жарким, что зрителей даже решили охладить. Впрочем, когда под куполом появились канатоходцы – зал замер сам. Паутина канатов оплела воздух и стала для семьи Красновых и танцплощадкой, и мягкой периной.



А вот кто может проглотить даже солнце, если верить Корнею Чуковскому – крокодил, однако в руках опытного дрессировщика он выполняет акробатическую стойку. Погонщиками кораблей пустыни – верблюдов - стали московские сторожевые собаки. И даже кенийские акробаты решили нарядиться зайцами.



К слову, родителям школьников можно не ломать голову, чем порадовать чадо в весенние каникулы, особенно тех, кто закончит четверть на одни пятерки.



Этот мишка легко бы мог «укрепить» ворота «Арсенала», правда, некоторые приемы судьям явно покажутся запрещенными. Мохнатые подопечные Рената Касеева на тульской арене поднимают штангу, соревнуются со зрителями в танцах, ездят на самокатах, шутят и озорничают.Главный секрет, признается дрессировщик – не кнут, и даже не пряник, а взаимное доверие. «К нам медвежата попадают маленькими, в три месяца, и проводят первые полгода-год вместе с нами, потом уже относятся как к равным, к своим», - рассказал руководитель «Международной программы», дрессировщик медведей Ренат Касеев.Прием оказался настолько жарким, что зрителей даже решили охладить. Впрочем, когда под куполом появились канатоходцы – зал замер сам. Паутина канатов оплела воздух и стала для семьи Красновых и танцплощадкой, и мягкой периной.А вот кто может проглотить даже солнце, если верить Корнею Чуковскому – крокодил, однако в руках опытного дрессировщика он выполняет акробатическую стойку. Погонщиками кораблей пустыни – верблюдов - стали московские сторожевые собаки. И даже кенийские акробаты решили нарядиться зайцами.К слову, родителям школьников можно не ломать голову, чем порадовать чадо в весенние каникулы, особенно тех, кто закончит четверть на одни пятерки.





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