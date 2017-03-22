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НОВОСТИ | Общество



22.03.2017 12:12 Тульский цирк приглашает на «Международную программу»
Алина Фурсенко

Тульский цирк приглашает на «Международную программу»

| фото |
Этот мишка легко бы мог «укрепить» ворота «Арсенала», правда, некоторые приемы судьям явно покажутся запрещенными. Мохнатые подопечные Рената Касеева на тульской арене поднимают штангу, соревнуются со зрителями в танцах, ездят на самокатах, шутят и озорничают.

Главный секрет, признается дрессировщик – не кнут, и даже не пряник, а взаимное доверие. «К нам медвежата попадают маленькими, в три месяца, и проводят первые полгода-год вместе с нами, потом уже относятся как к равным, к своим», - рассказал руководитель «Международной программы», дрессировщик медведей Ренат Касеев.

Прием оказался настолько жарким, что зрителей даже решили охладить. Впрочем, когда под куполом появились канатоходцы – зал замер сам. Паутина канатов оплела воздух и стала для семьи Красновых и танцплощадкой, и мягкой периной.

А вот кто может проглотить даже солнце, если верить Корнею Чуковскому – крокодил, однако в руках опытного дрессировщика он выполняет акробатическую стойку. Погонщиками кораблей пустыни – верблюдов - стали московские сторожевые собаки. И даже кенийские акробаты решили нарядиться зайцами.

К слову, родителям школьников можно не ломать голову, чем порадовать чадо в весенние каникулы, особенно тех, кто закончит четверть на одни пятерки.













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