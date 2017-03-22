НОВОСТИ | Общество







22.03.2017 11:37 Жители дома на Смидович в Туле согласились на надстройку этажей София Гафарова





| фото |



Администрация Тулы могла выкупить жилье, но его стоимость была бы значительно ниже рыночной цены квартиры в соседних аналогичных домах, потому что в этой постройке два подъезда - аварийные. Жителям оставался капремонт за свой счет. По словам старшей по дому №6 по улице Смидович Марины Андреевой, «общая стоимость работ составляет более 40 миллионов, в фонд капремонта мы собрали всего 500 тысяч, остальные средства должны собрать с жителей – по миллиону с каждой квартиры».



Столичная компания предложила другой выход - надстроить несколько этажей. Сколько, пока точно не сообщается. По предварительной информации, пять. Вокруг дома появится каркас, за счет чего площадь уже существующих квартир расширится.

Еще более привлекательным предложение инвестора делает и тот факт, что он берет на себя обязательства полностью отремонтировать аварийную часть дома.



Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин считает, что «это проект социальный, потому что в любом другом случае инвестору не нужно было бы тратиться на реанимационные мероприятия. Инвестор заинтересован в том, чтобы надстроенные помещения остались у него в собственности, чтобы их реализовать».



У жителей сомнения вызвала безопасность. Выдержит ли старый фундамент дополнительную нагрузку? Представитель компании инвестора Эльдар Тагиев пояснил, что «надстройка этажей осуществляется на своем собственном фундаменте, поэтому новое строительство не оказывает влияние на фундамент и конструкцию здания».



Все это убедило собственников квартир, от которых и зависело, быть ли этому проекту. Две трети жителей дали согласие. Юридически этого достаточно. В середине мая планируют начать аварийно-восстановительные работы, в августе приступить к строительству. Причем, все это время люди смогут жить в своих квартирах.



Примерно через год старая многоэтажка должна превратиться в красивый дом. Будет ли у пилотного проекта продолжение - никто обещать не берется. Как минимум до следующей осени.



На первый взгляд - типичная многоэтажка в центре Тулы. А внутри - картина удручающая. Трещины появились в двух подъездах этого дома. Кирпичная кладка разошлась, фундамент разрушается. Но в многоэтажке все квартиры приватизированы, а это значит, что городские власти не имеют права вкладывать в ремонт дома муниципальные средства.Администрация Тулы могла выкупить жилье, но его стоимость была бы значительно ниже рыночной цены квартиры в соседних аналогичных домах, потому что в этой постройке два подъезда - аварийные. Жителям оставался капремонт за свой счет. По словам старшей по дому №6 по улице Смидович Марины Андреевой, «общая стоимость работ составляет более 40 миллионов, в фонд капремонта мы собрали всего 500 тысяч, остальные средства должны собрать с жителей – по миллиону с каждой квартиры».Столичная компания предложила другой выход - надстроить несколько этажей. Сколько, пока точно не сообщается. По предварительной информации, пять. Вокруг дома появится каркас, за счет чего площадь уже существующих квартир расширится.Еще более привлекательным предложение инвестора делает и тот факт, что он берет на себя обязательства полностью отремонтировать аварийную часть дома.Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин считает, что «это проект социальный, потому что в любом другом случае инвестору не нужно было бы тратиться на реанимационные мероприятия. Инвестор заинтересован в том, чтобы надстроенные помещения остались у него в собственности, чтобы их реализовать».У жителей сомнения вызвала безопасность. Выдержит ли старый фундамент дополнительную нагрузку? Представитель компании инвестора Эльдар Тагиев пояснил, что «надстройка этажей осуществляется на своем собственном фундаменте, поэтому новое строительство не оказывает влияние на фундамент и конструкцию здания».Все это убедило собственников квартир, от которых и зависело, быть ли этому проекту. Две трети жителей дали согласие. Юридически этого достаточно. В середине мая планируют начать аварийно-восстановительные работы, в августе приступить к строительству. Причем, все это время люди смогут жить в своих квартирах.Примерно через год старая многоэтажка должна превратиться в красивый дом. Будет ли у пилотного проекта продолжение - никто обещать не берется. Как минимум до следующей осени.





Читать @gtrktula

















