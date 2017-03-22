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22.03.2017 11:11 В Туле подросток на «Матизе» устроил ДТП Вести-Тула





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Водительского удостоверения парень не имеет, автомобиль принадлежит родственнику, который не знал о том, что молодой человек взял транспортное средство покататься, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.





22 марта 2017 года в 2 час ночи в Туле на улице Ложевой в районе дома №140А 15-летний юноша, управляя автомобилем «Дэу Матиз», не справился с управлением и совершил наезд бордюрный камень, в результате чего машина перевернулась. Молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.Водительского удостоверения парень не имеет, автомобиль принадлежит родственнику, который не знал о том, что молодой человек взял транспортное средство покататься, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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