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22.03.2017 10:47 Губернатор заявил о неэффективности работы руководителя Богородицкого района Вести-Тула





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«В данном случае точка невозврата уже пройдена. В течение двух дней вы для себя примите грамотное правильно решение, - сказал Алексей Дюмин. - Это касается всех глав муниципальных образований: если длительное время ситуация будет складываться по траектории, которая идет вниз, будет примерно то же самое, но только по ускоренной схеме».



На заседании регионального правительства 21 марта 2017 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин с резкой критикой обратился к главе администрации Богородицкого района. Поводом стали многочисленные обращения жителей и невозможность местной власти навести порядок во многих сферах. Например, ямы на дорогах после зимы залатали булыжником.«В данном случае точка невозврата уже пройдена. В течение двух дней вы для себя примите грамотное правильно решение, - сказал Алексей Дюмин. - Это касается всех глав муниципальных образований: если длительное время ситуация будет складываться по траектории, которая идет вниз, будет примерно то же самое, но только по ускоренной схеме».





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