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НОВОСТИ | Общество



22.03.2017 10:21 В Туле залатали основные дороги
Татьяна Смирнова

Водители ругают дорожников и бесконечные пробки

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Снег сошел, а вместе с ним и асфальт. Многие дороги Тулы и области превратились в направления со сплошными ямами и колдобинами. О том, кто виноват, спорят и пешеходы, и водители, обсуждая извечную российскую проблему, добавляя: плачу налоги – где дороги? Cельской местности и маленьким городкам с ремонтом дорог сложнее - бюджет сильно ограничен. Лучше дела обстоят в промышленных центрах и крупных городах.

В Туле латать ямы начали с наступлением оттепели. Сейчас аварийно-восстановительные работы в самом разгаре. Водители ругают дорожников и бесконечные пробки. Впрочем, может, стоит потерпеть ради ровных дорог? Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «поток жалоб уменьшился, что говорит о том, что большую часть восстановительного ремонта мы выполнили. Основные магистрали закончили, перешли на второстепенные улицы. Ждем потепления для аварийно-восстановительных работ пневмонабрызгом».

Ремонт дорог стал темой номер один на ежедневном оперативном совещании в региональном Правительстве. В этом году на содержание автодорог предусмотрено 985 миллионов рублей. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александра Камзолова, «будет отремонтировано 387,4 километра дорог регионального и межмуниципального значения. План 2017 года включает 54 участка ремонта дорог, три моста, два светофорных объекта. На данный момент вносятся изменения в штатное расписание «Тулаавтодора», предусматривающие увеличение численности на 28 человек. Плюс ремонт и обслуживание мостов на региональных автодорогах».

Обсудили и гарантийные дороги. Их обследование завершено. В итоге, из 178 объектов на 26-ти обнаружены дефекты. Подрядчики обещают их устранить. К тому же грядет апрель, а вместе с ним и временное ограничение движения для большегрузов. Как известно, многие ищут пути объезда и тем самым разрушают дороги, не предназначенные для тех же фур. Так что весовой контроль вскоре может появиться не только на отдельных участках региональных дорог, но и в областной столице.
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