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21.03.2017 18:40 На форуме в Туле возродилась Большая засечная черта России Алина Фурсенко





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Возможно, в ближайшем будущем все перечисленные древние поселения объединит новый туристический маршрут, который впоследствии сможет потягаться с «Золотым кольцом» и «Серебряным ожерельем» - это «Большая засечная черта России» с центром в Туле. Огромная историческая несправедливость, уверены историки: Большая засечная черта, протянувшаяся от брянских до мещерских лесов, частью которой стали многие тульские города, а сердцем - Тульский кремль – была недооценена многими поколениями. А ведь именно она стала предтечей современного погранвойска. Создана она полтысячи лет назад.



На выставке представили не только карту, но и подлинные образцы оружия 16-17 веков, колья, боевые топоры. Показано, как валили деревья, строя засечные заграждения, как выглядел кремль, когда был полон жителями. Возможно, островок такой жизни появится в Тульском кремле в качестве исторической реконструкции.



Сейчас уверенность в том, что о засечной черте вспомнят и заговорят на уроках истории, появилась. Катализатором стал Указ «О праздновании 500-летия Тульского кремля». Подготовка к масштабному мероприятию уже началась. Сегодняшняя встреча – её часть.



Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова выразила надежду, что «предложения, которые удастся сформулировать, попадут в план мероприятий по подготовке к юбилей Тульского кремля и Большой засечной черты. У нас есть ресурс по включению колоссального наследия Большой засечной черты, малых исторических городов Тульской области, Центрального федерального округа в образовательные программы, программы патриотического воспитания».



В выставке приняли участие музеи Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска, малых исторических городов Тульской области – Алексина, Крапивны, Чекалина, которые в полной мере должны вывести юбилей кремля далеко за пределы Тулы. Министерство культуры предлагает снять не только документальные фильмы, но и мультфильм о Засечной черте.



Празднование 500-летия Тульского кремля, которое грядет в 2020 году, ожидается куда масштабнее, чем просто юбилей исторического памятника, и охватит не только Тулу и даже не область, а все города Большой засечной черты. Об этом стало известно в ходе форума «Культурное наследие прошлого - достояние будущего», на который съехались представители музеев пяти областей.Возможно, в ближайшем будущем все перечисленные древние поселения объединит новый туристический маршрут, который впоследствии сможет потягаться с «Золотым кольцом» и «Серебряным ожерельем» - это «Большая засечная черта России» с центром в Туле. Огромная историческая несправедливость, уверены историки: Большая засечная черта, протянувшаяся от брянских до мещерских лесов, частью которой стали многие тульские города, а сердцем - Тульский кремль – была недооценена многими поколениями. А ведь именно она стала предтечей современного погранвойска. Создана она полтысячи лет назад.На выставке представили не только карту, но и подлинные образцы оружия 16-17 веков, колья, боевые топоры. Показано, как валили деревья, строя засечные заграждения, как выглядел кремль, когда был полон жителями. Возможно, островок такой жизни появится в Тульском кремле в качестве исторической реконструкции.Сейчас уверенность в том, что о засечной черте вспомнят и заговорят на уроках истории, появилась. Катализатором стал Указ «О праздновании 500-летия Тульского кремля». Подготовка к масштабному мероприятию уже началась. Сегодняшняя встреча – её часть.Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова выразила надежду, что «предложения, которые удастся сформулировать, попадут в план мероприятий по подготовке к юбилей Тульского кремля и Большой засечной черты. У нас есть ресурс по включению колоссального наследия Большой засечной черты, малых исторических городов Тульской области, Центрального федерального округа в образовательные программы, программы патриотического воспитания».В выставке приняли участие музеи Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска, малых исторических городов Тульской области – Алексина, Крапивны, Чекалина, которые в полной мере должны вывести юбилей кремля далеко за пределы Тулы. Министерство культуры предлагает снять не только документальные фильмы, но и мультфильм о Засечной черте.







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