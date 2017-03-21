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21.03.2017 18:10 Грипп в Тульской области сдаваться не торопится Вести-Тула





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Учебный процесс приостанавливался в двух школах в Воловском и Ефремовском районах, частично в двух школах в Новомосковске и Алексинском районе. Как уверяют санитарные врачи, ситуация на данный момент находится под контролем.



В целом по Тульской области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня (превышение остается только в Плавском районе), показатели обогнали цифры прошлой недели. Всего за минувшие семь дней в регионе зарегистрировано более 6900 случаев гриппа и ОРВИ. Преобладают вирусы А и В.Учебный процесс приостанавливался в двух школах в Воловском и Ефремовском районах, частично в двух школах в Новомосковске и Алексинском районе. Как уверяют санитарные врачи, ситуация на данный момент находится под контролем.

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