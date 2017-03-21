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НОВОСТИ | Общество



21.03.2017 17:04 На «Туламашзавод» с экологической проверкой «нагрянула» прокуратура
Вести-Тула

На «Туламашзавод» с экологической проверкой «нагрянула» прокуратура

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Есть ли лицензия у организации, занимающейся утилизацией отходов класса А, которые образуются при производстве на «Туламашзаводе»? Соответствуют ли нормы предельно допустимых концентраций веществ в сточных водах? На эти вопросы регионального управления Росприроднадзора и прокуратуры сегодня отвечал руководитель предприятия Евгений Дронов.

В рамках подготовки к экологическому форуму в области проходит рейд по местам и предприятиям, к которым есть вопросы, требующие комплексного решения. «Приезд связан с обращениями в Генеральную прокуратуру и прокуратуру области по поводу утилизации отходов», - сказал прокурор Тульской области Александр Козлов.

Генеральный директор Производственного объединения «Туламашзавод» Евгений Дронов пояснил, что «утилизацией отходов первого класса занимаются предприятия, которые никакого отношения к «Туламашзаводу» не имеют. Лицензии у этих организаций есть. Я не могу поручиться – правые они или левые. Одна фирма поменяла название. Может быть, из-за этого лицензия потерялась или не была переоформлена».

По словам Евгения Дронова, за последние 10 лет предприятие вложило в модернизацию производства на благо экологии 575 миллионов рублей. Участникам круглого стола показали место, где раньше было очистное сооружение и паровая котельная, а потом сменивший их комплекс гальванического производства. Оно помогает в разы сократить выбросы в атмосферу и расход воды. В него было вложено 400 миллионов рублей.













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