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21.03.2017 16:03 В Туле встретились гости из регионов-участников маршрута «Русские усадьбы» Вести-Тула





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Речь же шла о развитии проекта «Русские усадьбы». Сейчас в него входят 14 субъектов России. В прошлом году маршрут стал брендовым. В настоящий момент в него входят шесть туристических объектов региона, среди них «Ясная Поляна», усадьба купца Байбакова в Епифани, дворец Бобринских в Богородицке, усадьба знаменитого ученого Андрея Тимофеевича Болотова.



Как сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «Тульская область является столицей маршрута, инициатором его разработки. Я буду говорить о тех мерах, которые мы приняли по развитию проекта. Это и его представление на международном уровне, и участие в выставках, и проблемы. Например, не все музеи хотят соответствовать современному стандарту туристического обслуживания. С представителями регионов, входящих в «Тульские усадьбы», мы обсудим проблемы, чтобы маршрут развивался не хуже или даже лучше «Золотого кольца».



В рамках двухдневного форума «Культурное наследие прошлого - достояние настоящего», открывшегося в Туле 21 марта 2017 года, состоялось заседание координационного совета по туризму Центрального федерального округа. Гостей принимали в здании тульского Дворянского собрания. Здесь устроили выставку, на которой можно увидеть предметы интерьера и произведения искусства из дворянских усадеб: каминные часы, подсвечники, портреты.Речь же шла о развитии проекта «Русские усадьбы». Сейчас в него входят 14 субъектов России. В прошлом году маршрут стал брендовым. В настоящий момент в него входят шесть туристических объектов региона, среди них «Ясная Поляна», усадьба купца Байбакова в Епифани, дворец Бобринских в Богородицке, усадьба знаменитого ученого Андрея Тимофеевича Болотова.Как сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «Тульская область является столицей маршрута, инициатором его разработки. Я буду говорить о тех мерах, которые мы приняли по развитию проекта. Это и его представление на международном уровне, и участие в выставках, и проблемы. Например, не все музеи хотят соответствовать современному стандарту туристического обслуживания. С представителями регионов, входящих в «Тульские усадьбы», мы обсудим проблемы, чтобы маршрут развивался не хуже или даже лучше «Золотого кольца».





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