НОВОСТИ | Общество







21.03.2017 14:30 В Туле состоялся театральный фестиваль «Детские сезоны» Елена Панова





| фото |



Ее принципы помнят и стараются соблюдать. Требовательность к себе и только правда на сцене, когда надо не играть, а жить. Руководитель театра-студии «Этюд» Ирина Левицкая рассказала, что «часто приходят дети зажатые, цель родителей – раскрепостить ребенка, чтобы он умел разговаривать громко, не боялся людей. Ко мне часто отдают детей, которым прочат будущее бизнесменов, чтобы они могли общаться со своими деловыми партнерами».



Еще одна ученица Софьи Сотничевской – Лариса Корнилова. Она тоже стала режиссером, преподает актерское мастерство в одной из тульских школ. Ее ученик Артем Азаров занимается в кружке всего четыре года. За это время успел сыграть и в комедиях, и в драмах.



Эти ребята из Заокского привезли на фестиваль танцевальную постановку «Белая ворона». В их поселке никогда не было театрального кружка. Три года назад Ирина Гагарина решила попробовать. При местном доме культуры открыли студию с говорящим названием «Ты - особенный». Пока таких особенных набралось человек 20. «Я никогда не приношу сценарий и распределяю роли, а спрашиваю, какие роли вы хотели бы сыграть. Они говорят роли, а сценарий мы сочиняем все вместе», - говорит Ирина Гагарина.



На «Детские сезоны» приглашают любые театральные коллективы. Участники представляют отрывки из спектаклей, мюзиклов, и прочих постановок. Впервые в этом году в конкурсе сделали сольную номинацию. И хотя вход был бесплатный, артисты выступали практически перед пустым залом.



С такой мощной речевой разминки Ирина Левицкая начинает каждое занятие в своей театральной студии. Хорошая дикция для актера – составляющая успеха. В этом году коллективу «Этюд» исполнилось ровно 30 лет. Легендарная актриса Тульского драматического театра Софья Сотничевская была здесь одним из первых руководителей и основателем.Ее принципы помнят и стараются соблюдать. Требовательность к себе и только правда на сцене, когда надо не играть, а жить. Руководитель театра-студии «Этюд» Ирина Левицкая рассказала, что «часто приходят дети зажатые, цель родителей – раскрепостить ребенка, чтобы он умел разговаривать громко, не боялся людей. Ко мне часто отдают детей, которым прочат будущее бизнесменов, чтобы они могли общаться со своими деловыми партнерами».Еще одна ученица Софьи Сотничевской – Лариса Корнилова. Она тоже стала режиссером, преподает актерское мастерство в одной из тульских школ. Ее ученик Артем Азаров занимается в кружке всего четыре года. За это время успел сыграть и в комедиях, и в драмах.Эти ребята из Заокского привезли на фестиваль танцевальную постановку «Белая ворона». В их поселке никогда не было театрального кружка. Три года назад Ирина Гагарина решила попробовать. При местном доме культуры открыли студию с говорящим названием «Ты - особенный». Пока таких особенных набралось человек 20. «Я никогда не приношу сценарий и распределяю роли, а спрашиваю, какие роли вы хотели бы сыграть. Они говорят роли, а сценарий мы сочиняем все вместе», - говорит Ирина Гагарина.На «Детские сезоны» приглашают любые театральные коллективы. Участники представляют отрывки из спектаклей, мюзиклов, и прочих постановок. Впервые в этом году в конкурсе сделали сольную номинацию. И хотя вход был бесплатный, артисты выступали практически перед пустым залом.







Читать @gtrktula

















