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НОВОСТИ | Общество



21.03.2017 13:10 В Туле могут раздавать листовки с информацией о рейтинге управляющих компаний
Вести-Тула

В Туле могут раздавать листовки с информацией о рейтинге управляющих компаний

| фото |
Узнать больше об управляющих компаниях и при этом не тратить свое время, выискивая информацию в Интернете. Такое, вполне вероятно, очень скоро станет возможным. На заседании Правительства Тульской области обсудили предложение раздавать листовки с информацией о рейтинге обслуживающих организаций.

По мнению специалистов, это поможет мотивировать управляющие компании на добросовестную работу. Идея о листовках возникла неслучайно. В Государственную жилищную инспекцию региона постоянно поступают жалобы от жителей.

В основном, они касаются содержания и ремонта многоквартирных домов, а также неверных начислений за коммунальные услуги. Также в списке проблем - управляющие компании-двойники. Только в областном центре таких в прошлом году насчитали 11. Названия компаний-двойников отличались лишь парой букв, а владелец и вовсе мог параллельно регистрировать несколько компаний.

Начальник ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин сообщил, что «нет оснований отказывать таким фирмам в выдаче лицензии, но мы максимально осложняем вопрос по переводу домов из одной компании в другую. Усложняет проблему то, что зачастую компании используют мотивированных жителей, которые ходят, собирают подписи. В 2016 году 31 исковое заявление мы подали, в 26 случаях не дали перевести дома. Остальные пока находятся в рассмотрении».

Также в прошлом году некоторые собственники квартир получали сверхнормативные платежи на ОДН. По версии жилищной инспекции, такой платеж может прийти в том случае, если жители на собрании приняли решение оплачивать сверхнорматив и оформили это протоколом. Если же жители уверены, что такого решения они не принимали, то вполне возможно, протокол был фальсифицирован. Такие случаи прокуратура уже выявляла.

«Я для себя ставлю срок – первая половина года, чтобы проконтролировать правильность начислений в части изменения ставки ОДН по всем многоквартирным домам. Там, где будут нарушения, - привести в соответствие. У собственников не должна сильно увеличиться плата за содержание жилья. Там, где управляющие компании посчитали корректно, увеличение произошло на какие-то рубли», - сказал Алексей Бирюлин.
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