НОВОСТИ | Общество







21.03.2017 12:10 В Тульской области 97-летний пограничник награждён медалью ФСБ Вести-Тула





| фото |



Вся жизнь Василия Филипповича была связана со службой на границе, и после войны, в мирное время. После ухода со службы работал преподавателем военного дела в кимовской школе. У Василия Филипповича двое детей, двое внуков и три правнука. Сегодня он живет мыслями о них, о семье, но военные годы волей-неволей всплывают в памяти. Часто вспоминает, как в военное училище мальчишкой его провожала мама. И с тех пор они больше не виделись. «Служил на Чукотке, на Камчатке и ни разу не был ранен», - вспоминает Панфилов.



Медаль Федеральной службы безопасности вручена 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны, пограничнику Василию Филипповичу Панфилову. Он родился в деревне Галицкая Кимовского района. Войну прошел от начала до конца, принял участие в боях на границе, награждён боевыми, государственными наградами.Вся жизнь Василия Филипповича была связана со службой на границе, и после войны, в мирное время. После ухода со службы работал преподавателем военного дела в кимовской школе. У Василия Филипповича двое детей, двое внуков и три правнука. Сегодня он живет мыслями о них, о семье, но военные годы волей-неволей всплывают в памяти. Часто вспоминает, как в военное училище мальчишкой его провожала мама. И с тех пор они больше не виделись. «Служил на Чукотке, на Камчатке и ни разу не был ранен», - вспоминает Панфилов.





Читать @gtrktula

















