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НОВОСТИ | Общество



21.03.2017 11:41 Депутаты Тульской облдумы осмотрели новый асфальтобетонный завод в Донском
Алексей Ерёмин

Депутаты Тульской облдумы осмотрели новый асфальтобетонный завод в Донском

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На сегодняшний день в регионе работают восемь асфальтобетонных заводов. Пока они только готовятся к работе на полную мощность в сезон масштабных дорожных работ. Строительство нового производства в Донском, в частности, стало одним из результатов реализации межправительственного соглашения Тульской области и Москвы.

Именно здесь депутаты Тульской областной думы обсудили перспективы развития дорожной отрасли всего региона. Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Тульской областной думы Ольга Слюсарева считает, что «придётся нам идти в ногу со временем, не отставать от ведущих производителей этой продукции. Завод теперь наш, стоит у нас, остается только делать».

До этого из-за низкой производительности существующего асфальтобетонного завода «Тулаупрадору» приходилось закупать материал для ремонта дорог в других областях. Но с запуском производства в Донском эта проблема будет решена. Современные асфальтобетонные заводы так же заработают в Щёкине и Киреевске. «Уже сверстан план 2017 года, определена мощность каждого завода по выпуску асфальта», - сообщил депутат Михаил Выставкин.

Производить высококачественную смесь здесь будут по эко-технологии, с минимальным воздействием на окружающую среду. По словам заместителя председателя Тульской областной думы Алексея Лебедева, «мы будем обходиться своими силами. Это очень хорошо, большой плюс для области своим качественным асфальтом делать дороги».

В 2017 году в Тульской области будет отремонтировано более 380 километров дорог, которые зальют уже тульским асфальтом.
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