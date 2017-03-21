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21.03.2017 11:06 Жителям чернских деревень предлагают выбрасывать мусор за 10 километров Виталий Моторин





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Эти расспросы неспроста - констатировать факт свалки мало, важнее выяснить, почему она образовалась. «Можем принимать меры реагирования каждый день, наказывать чиновников, дорожников, но не решить проблему. Мы сейчас ставим задачу не только ликвидировать свалки, но и наладить приёмку мусора там, где люди проживают», - говорит прокурор Тульской области Александр Козлов.



Если задаться вопросом, почему свалка образовалась именно в этом месте, то мы поймем, что возможности по-другому выбросить мусор у жителей деревень Чернского района просто нет. Ситуация близка к абсурду. Этот контейнер - ближайшая альтернатива, он расположен в 10 километрах от деревни. Таких баков в районе всего 30, а для того, чтобы жители всех деревень могли нормально выбрасывать мусор там, где удобно, нужно как минимум в два раза больше. Власти обещают поставить.



Как говорит глава администрации Чернского района Валерий Белошицкий, «будем проводить субботники, в течение апреля район вычистим».



Впрочем, судя по мусору, выбрасывают его здесь не только жители, но и владельцы придорожных кафе. Подобным может грешить как малый, так и вполне солидный бизнес. Штраф за такое может достигать 100 тысяч рублей, но поймать нарушителей крайне сложно.



Главный государственный инспектор отдела экологического надзора министерства экологии Тульской области Николай Петров говорит, что «надо поймать за руку людей, которые это сделали. Возле каждого кафе не поставишь человека, хотя в нашей практике есть и такие методы».



В данной ситуации идти властям предлагают от обратного - проверяя у коммерсантов наличие договоров на вывоз мусора. Впрочем, главную мусорную проблему Черни решить все же удалось - старый полигон бытовых отходов рекультивируют.



Ситуация с мусором по области в целом тоже выправляется, говорят прокуроры, при этом запланировав целую серию проверок, приемов граждан и форум. Внимание к мусору в Год экологии уж точно будет повышенным.



Для муниципальной администрации, которая несет ответственность за такие несанкционированные свалки, подобное внимание со стороны прокурора области ничего хорошего не сулит, дело в лучшем случае закончится представлением.Эти расспросы неспроста - констатировать факт свалки мало, важнее выяснить, почему она образовалась. «Можем принимать меры реагирования каждый день, наказывать чиновников, дорожников, но не решить проблему. Мы сейчас ставим задачу не только ликвидировать свалки, но и наладить приёмку мусора там, где люди проживают», - говорит прокурор Тульской области Александр Козлов.Если задаться вопросом, почему свалка образовалась именно в этом месте, то мы поймем, что возможности по-другому выбросить мусор у жителей деревень Чернского района просто нет. Ситуация близка к абсурду. Этот контейнер - ближайшая альтернатива, он расположен в 10 километрах от деревни. Таких баков в районе всего 30, а для того, чтобы жители всех деревень могли нормально выбрасывать мусор там, где удобно, нужно как минимум в два раза больше. Власти обещают поставить.Как говорит глава администрации Чернского района Валерий Белошицкий, «будем проводить субботники, в течение апреля район вычистим».Впрочем, судя по мусору, выбрасывают его здесь не только жители, но и владельцы придорожных кафе. Подобным может грешить как малый, так и вполне солидный бизнес. Штраф за такое может достигать 100 тысяч рублей, но поймать нарушителей крайне сложно.Главный государственный инспектор отдела экологического надзора министерства экологии Тульской области Николай Петров говорит, что «надо поймать за руку людей, которые это сделали. Возле каждого кафе не поставишь человека, хотя в нашей практике есть и такие методы».В данной ситуации идти властям предлагают от обратного - проверяя у коммерсантов наличие договоров на вывоз мусора. Впрочем, главную мусорную проблему Черни решить все же удалось - старый полигон бытовых отходов рекультивируют.Ситуация с мусором по области в целом тоже выправляется, говорят прокуроры, при этом запланировав целую серию проверок, приемов граждан и форум. Внимание к мусору в Год экологии уж точно будет повышенным.







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