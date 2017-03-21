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21.03.2017 10:29 Инвестпотенциал Тульской области представлен международному бизнесу Вести-Тула





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В регионе сегодня действует особая экономическая зона «Узловая», есть ряд других площадок, на которых можно открыть предприятия. Тульская область - в числе лучших в стране по привлекательности для бизнеса. Как сказал Алексей Дюмин в интервью корреспонденту телеканала «Россия», «у нас по этому направлению очень четко выстроена работа с федеральным центром, с институтами развития. Мы стараемся войти во все федеральные программы. Мы открыты! Думаю, что сегодня был первый шаг к экономическому форуму в Санкт-Петербурге».



В Москве 20 марта 2017 года состоялось заседание консультативного совета по иностранным инвестициям, в ходе которого в том числе был презентован инвестпотенциал Тульского региона. Область крупному международному бизнесу представила команда во главе с губернатором Алексеем Дюминым.В регионе сегодня действует особая экономическая зона «Узловая», есть ряд других площадок, на которых можно открыть предприятия. Тульская область - в числе лучших в стране по привлекательности для бизнеса. Как сказал Алексей Дюмин в интервью корреспонденту телеканала «Россия», «у нас по этому направлению очень четко выстроена работа с федеральным центром, с институтами развития. Мы стараемся войти во все федеральные программы. Мы открыты! Думаю, что сегодня был первый шаг к экономическому форуму в Санкт-Петербурге».







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