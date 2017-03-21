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21.03.2017 10:07 В Туле пройдёт отборочный тур конкурса «Синяя птица» Кира Черьевская





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В конкурсе могут блеснуть своими талантами дети до 16 лет, занимающиеся разного рода вокалом, танцами от классического балета до спортивных бальных, народных и акробатического рок-н-ролла, виртуозы в игре на самых разных музыкальных инструментах, будущие актёры, артисты цирка, акробаты, гимнасты и не только. Положительный опыт в этом конкурсе у представителей Тульской области уже есть. Вспомним высоко оценённый талант шестилетней Дарьи Заец. Юная циркачка добралась до финала.



Повторить успех Дарьи, а, может быть, и стать победителем конкурса, да и просто заявить о себе в этот раз намного проще. Впервые отборочные туры будут проходить не в Москве, а в регионах. В Центральном федеральном округе это всего четыре города - Курск, Воронеж, Ярославль и Тула. Заявки принимаются до 7 апреля. После чего свои двери для участников распахнёт ГТРК Тула.



По словам директора филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергея Белова, «это шанс для всех маленьких туляков и тулячек, поэтому обязательно приходите к нам на отборочный конкурс. И даже если вас не отберут на финал в Москву, мы все равно покажем ваше выступление. Это будет ваш праздник, ваша синяя птица в тульском эфире телеканала «Россия».



Именно здесь, в самом большом съёмочном павильоне Тульской области, который находится в ГТРК «Тула», 15 апреля будет проходить запись детей, которые решат продемонстрировать свой талант. А потом это видео будет отправлено компетентному жюри конкурса «Синяя птица» в столицу.



Официальный спонсор конкурса, позволяющий рассказать всей стране о талантах юных россиян, - банк «ВТБ». По словам руководителя дирекции «ВТБ» по Тульской области Эдуарда Тюрина, «тульский банк «ВТБ» с удовольствием принял предложение стать партнером всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Для нашего банка поддержка молодежи и детей – главный приоритет».



«Синяя птица» уже летит по стране в поисках новых талантов. Их ждёт большая сцена и звёздное жюри. До 7 апреля не так много времени. Успейте оставить заявку на сайте ptica.tv и не упустите такой шанс!



Не успел закончиться второй сезон всероссийского открытого конкурса «Синяя птица», а уже активно началась подготовка к третьему. Заявку на участие принимаются на сайте ptica.tv.В конкурсе могут блеснуть своими талантами дети до 16 лет, занимающиеся разного рода вокалом, танцами от классического балета до спортивных бальных, народных и акробатического рок-н-ролла, виртуозы в игре на самых разных музыкальных инструментах, будущие актёры, артисты цирка, акробаты, гимнасты и не только. Положительный опыт в этом конкурсе у представителей Тульской области уже есть. Вспомним высоко оценённый талант шестилетней Дарьи Заец. Юная циркачка добралась до финала.Повторить успех Дарьи, а, может быть, и стать победителем конкурса, да и просто заявить о себе в этот раз намного проще. Впервые отборочные туры будут проходить не в Москве, а в регионах. В Центральном федеральном округе это всего четыре города - Курск, Воронеж, Ярославль и Тула. Заявки принимаются до 7 апреля. После чего свои двери для участников распахнёт ГТРК Тула.По словам директора филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергея Белова, «это шанс для всех маленьких туляков и тулячек, поэтому обязательно приходите к нам на отборочный конкурс. И даже если вас не отберут на финал в Москву, мы все равно покажем ваше выступление. Это будет ваш праздник, ваша синяя птица в тульском эфире телеканала «Россия».Именно здесь, в самом большом съёмочном павильоне Тульской области, который находится в ГТРК «Тула», 15 апреля будет проходить запись детей, которые решат продемонстрировать свой талант. А потом это видео будет отправлено компетентному жюри конкурса «Синяя птица» в столицу.Официальный спонсор конкурса, позволяющий рассказать всей стране о талантах юных россиян, - банк «ВТБ». По словам руководителя дирекции «ВТБ» по Тульской области Эдуарда Тюрина, «тульский банк «ВТБ» с удовольствием принял предложение стать партнером всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Для нашего банка поддержка молодежи и детей – главный приоритет».«Синяя птица» уже летит по стране в поисках новых талантов. Их ждёт большая сцена и звёздное жюри. До 7 апреля не так много времени. Успейте оставить заявку на сайте ptica.tv и не упустите такой шанс!







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